Маршрут следования и продажа билетов
15:26
4 ч. 9 мин.
19:35
40
Маршрут следования поезда 6445 Керамик — Нижний Тагил на карте со всеми остановками
Расписание поезда Керамик — Нижний Тагил с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Керамик
15:26
0 км.
0 ч. 0 мин.
Вторчермет
15:29
15:30
1 км.
0 ч. 3 мин.
Уктус
15:33
15:34
2 км.
0 ч. 7 мин.
Ботаническая
15:36
15:37
3 км.
0 ч. 10 мин.
Лесотехническая
15:41
15:42
6 км.
0 ч. 15 мин.
Шарташ
15:48
15:49
7 км.
0 ч. 22 мин.
Первомайская
15:52
15:53
8 км.
0 ч. 26 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
15:57
16:03
10 км.
0 ч. 31 мин.
Виз
16:08
16:09
12 км.
0 ч. 42 мин.
Электродепо
16:12
16:13
14 км.
0 ч. 46 мин.
Екатеринбург-Сортировочный
16:18
16:19
17 км.
0 ч. 52 мин.
Огородная
16:26
16:27
19 км.
1 ч. 0 мин.
Шувакиш
16:31
16:32
21 км.
1 ч. 5 мин.
Гать
16:36
16:37
25 км.
1 ч. 10 мин.
Исеть
16:45
16:46
30 км.
1 ч. 19 мин.
Остановочный пункт 479км
16:50
16:51
33 км.
1 ч. 24 мин.
Сагра
16:54
16:55
37 км.
1 ч. 28 мин.
Остановочный пункт 472км
16:58
16:59
39 км.
1 ч. 32 мин.
Аять
17:02
17:03
40 км.
1 ч. 36 мин.
Остановочный пункт 466км
17:06
17:07
43 км.
1 ч. 40 мин.
Таватуй
17:11
17:12
46 км.
1 ч. 45 мин.
Калиново
17:20
17:21
53 км.
1 ч. 54 мин.
Мурзинка
17:26
17:27
57 км.
2 ч. 0 мин.
Верх-Нейвинск
17:36
17:37
65 км.
2 ч. 10 мин.
Нейво-Рудянская
17:46
17:47
73 км.
2 ч. 20 мин.
Нейва
17:53
17:54
76 км.
2 ч. 27 мин.
Шурала
18:01
18:02
82 км.
2 ч. 35 мин.
Остановочный пункт 419км
18:06
18:07
84 км.
2 ч. 40 мин.
Невьянск
18:14
18:15
90 км.
2 ч. 48 мин.
Быньговский
18:27
18:45
101 км.
3 ч. 1 мин.
Таволги
18:51
18:52
106 км.
3 ч. 25 мин.
Остановочный пункт 392км
18:55
18:56
109 км.
3 ч. 29 мин.
Анатольская
18:59
19:00
111 км.
3 ч. 33 мин.
Совхоз Леневский
19:04
19:05
116 км.
3 ч. 38 мин.
Шайтанка
19:09
19:10
120 км.
3 ч. 43 мин.
Монзино
19:14
19:15
122 км.
3 ч. 48 мин.
Садоводы
19:18
19:19
124 км.
3 ч. 52 мин.
Старатель
19:23
19:24
127 км.
3 ч. 57 мин.
Остановочный пункт 365км
19:29
19:30
131 км.
4 ч. 3 мин.
Нижний Тагил
19:35
133 км.
4 ч. 9 мин.
