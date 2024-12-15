Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!

Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6450 Нижний Тагил — Екатеринбург . Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.

Расписание поезда Нижний Тагил — Екатеринбург с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути: Нижний Тагил 06:51 0 км. 0 ч. 0 мин. Остановочный пункт 365км 06:56 1 мин. 06:57 2 км. 0 ч. 5 мин. Старатель 07:02 1 мин. 07:03 6 км. 0 ч. 11 мин. Садоводы 07:07 1 мин. 07:08 9 км. 0 ч. 16 мин. Монзино 07:12 1 мин. 07:13 11 км. 0 ч. 21 мин. Шайтанка 07:15 1 мин. 07:16 13 км. 0 ч. 24 мин. Совхоз Леневский 07:20 1 мин. 07:21 17 км. 0 ч. 29 мин. Анатольская 07:28 1 мин. 07:29 22 км. 0 ч. 37 мин. Остановочный пункт 392км 07:34 1 мин. 07:35 24 км. 0 ч. 43 мин. Таволги 07:38 1 мин. 07:39 27 км. 0 ч. 47 мин. Быньговский 07:45 1 мин. 07:46 32 км. 0 ч. 54 мин. Невьянск 07:56 2 мин. 07:58 43 км. 1 ч. 5 мин. Остановочный пункт 419км 08:04 1 мин. 08:05 49 км. 1 ч. 13 мин. Шурала 08:08 1 мин. 08:09 51 км. 1 ч. 17 мин. Нейва 08:14 1 мин. 08:15 57 км. 1 ч. 23 мин. Нейво-Рудянская 08:19 1 мин. 08:20 60 км. 1 ч. 28 мин. Верх-Нейвинск 08:29 1 мин. 08:30 68 км. 1 ч. 38 мин. Мурзинка 08:39 1 мин. 08:40 76 км. 1 ч. 48 мин. Калиново 08:45 1 мин. 08:46 80 км. 1 ч. 54 мин. Таватуй 08:54 1 мин. 08:55 87 км. 2 ч. 3 мин. Остановочный пункт 466км 08:59 1 мин. 09:00 90 км. 2 ч. 8 мин. Аять 09:04 11 мин. 09:15 93 км. 2 ч. 13 мин. Остановочный пункт 472км 09:18 1 мин. 09:19 94 км. 2 ч. 27 мин. Сагра 09:22 1 мин. 09:23 96 км. 2 ч. 31 мин. Остановочный пункт 479км 09:27 1 мин. 09:28 100 км. 2 ч. 36 мин. Исеть 09:33 1 мин. 09:34 103 км. 2 ч. 42 мин. Гать 09:41 1 мин. 09:42 108 км. 2 ч. 50 мин. Шувакиш 09:46 1 мин. 09:47 112 км. 2 ч. 55 мин. Огородная 09:50 1 мин. 09:51 114 км. 2 ч. 59 мин. Екатеринбург-Сортировочный 09:58 1 мин. 09:59 116 км. 3 ч. 7 мин. Электродепо 10:03 1 мин. 10:04 119 км. 3 ч. 12 мин. Виз 10:08 1 мин. 10:09 121 км. 3 ч. 17 мин. Екатеринбург

Пассажирский 10:14 123 км. 3 ч. 23 мин.