Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6450 Нижний Тагил — Екатеринбург.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
06:51
3 ч. 23 мин.
10:14
33
Маршрут следования поезда 6450 Нижний Тагил — Екатеринбург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижний Тагил — Екатеринбург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижний Тагил
06:51
0 км.
0 ч. 0 мин.
Остановочный пункт 365км
06:56
06:57
2 км.
0 ч. 5 мин.
Старатель
07:02
07:03
6 км.
0 ч. 11 мин.
Садоводы
07:07
07:08
9 км.
0 ч. 16 мин.
Монзино
07:12
07:13
11 км.
0 ч. 21 мин.
Шайтанка
07:15
07:16
13 км.
0 ч. 24 мин.
Совхоз Леневский
07:20
07:21
17 км.
0 ч. 29 мин.
Анатольская
07:28
07:29
22 км.
0 ч. 37 мин.
Остановочный пункт 392км
07:34
07:35
24 км.
0 ч. 43 мин.
Таволги
07:38
07:39
27 км.
0 ч. 47 мин.
Быньговский
07:45
07:46
32 км.
0 ч. 54 мин.
Невьянск
07:56
07:58
43 км.
1 ч. 5 мин.
Остановочный пункт 419км
08:04
08:05
49 км.
1 ч. 13 мин.
Шурала
08:08
08:09
51 км.
1 ч. 17 мин.
Нейва
08:14
08:15
57 км.
1 ч. 23 мин.
Нейво-Рудянская
08:19
08:20
60 км.
1 ч. 28 мин.
Верх-Нейвинск
08:29
08:30
68 км.
1 ч. 38 мин.
Мурзинка
08:39
08:40
76 км.
1 ч. 48 мин.
Калиново
08:45
08:46
80 км.
1 ч. 54 мин.
Таватуй
08:54
08:55
87 км.
2 ч. 3 мин.
Остановочный пункт 466км
08:59
09:00
90 км.
2 ч. 8 мин.
Аять
09:04
09:15
93 км.
2 ч. 13 мин.
Остановочный пункт 472км
09:18
09:19
94 км.
2 ч. 27 мин.
Сагра
09:22
09:23
96 км.
2 ч. 31 мин.
Остановочный пункт 479км
09:27
09:28
100 км.
2 ч. 36 мин.
Исеть
09:33
09:34
103 км.
2 ч. 42 мин.
Гать
09:41
09:42
108 км.
2 ч. 50 мин.
Шувакиш
09:46
09:47
112 км.
2 ч. 55 мин.
Огородная
09:50
09:51
114 км.
2 ч. 59 мин.
Екатеринбург-Сортировочный
09:58
09:59
116 км.
3 ч. 7 мин.
Электродепо
10:03
10:04
119 км.
3 ч. 12 мин.
Виз
10:08
10:09
121 км.
3 ч. 17 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
10:14
123 км.
3 ч. 23 мин.
