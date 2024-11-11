Маршрут следования и продажа билетов
08:33
3 ч. 22 мин.
11:55
33
Маршрут следования поезда 6453 Екатеринбург — Нижний Тагил на карте со всеми остановками
Расписание поезда Екатеринбург — Нижний Тагил с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Екатеринбург
Пассажирский
08:33
0 км.
0 ч. 0 мин.
Виз
08:38
08:39
2 км.
0 ч. 5 мин.
Электродепо
08:42
08:43
4 км.
0 ч. 9 мин.
Екатеринбург-Сортировочный
08:48
08:49
7 км.
0 ч. 15 мин.
Огородная
08:55
08:56
9 км.
0 ч. 22 мин.
Шувакиш
09:00
09:01
11 км.
0 ч. 27 мин.
Гать
09:05
09:06
15 км.
0 ч. 32 мин.
Исеть
09:13
09:27
20 км.
0 ч. 40 мин.
Остановочный пункт 479км
09:31
09:32
23 км.
0 ч. 58 мин.
Сагра
09:35
09:36
27 км.
1 ч. 2 мин.
Остановочный пункт 472км
09:38
09:39
29 км.
1 ч. 5 мин.
Аять
09:42
09:43
30 км.
1 ч. 9 мин.
Остановочный пункт 466км
09:47
09:48
33 км.
1 ч. 14 мин.
Таватуй
09:52
09:53
36 км.
1 ч. 19 мин.
Калиново
10:01
10:02
43 км.
1 ч. 28 мин.
Мурзинка
10:07
10:08
47 км.
1 ч. 34 мин.
Верх-Нейвинск
10:16
10:17
55 км.
1 ч. 43 мин.
Нейво-Рудянская
10:26
10:27
63 км.
1 ч. 53 мин.
Нейва
10:31
10:32
66 км.
1 ч. 58 мин.
Шурала
10:38
10:39
72 км.
2 ч. 5 мин.
Остановочный пункт 419км
10:42
10:43
74 км.
2 ч. 9 мин.
Невьянск
10:49
10:50
80 км.
2 ч. 16 мин.
Быньговский
10:59
11:00
91 км.
2 ч. 26 мин.
Таволги
11:07
11:08
96 км.
2 ч. 34 мин.
Остановочный пункт 392км
11:12
11:13
99 км.
2 ч. 39 мин.
Анатольская
11:17
11:18
101 км.
2 ч. 44 мин.
Совхоз Леневский
11:23
11:24
106 км.
2 ч. 50 мин.
Шайтанка
11:28
11:29
110 км.
2 ч. 55 мин.
Монзино
11:35
11:36
112 км.
3 ч. 2 мин.
Садоводы
11:39
11:40
114 км.
3 ч. 6 мин.
Старатель
11:44
11:45
117 км.
3 ч. 11 мин.
Остановочный пункт 365км
11:50
11:51
121 км.
3 ч. 17 мин.
Нижний Тагил
11:55
123 км.
3 ч. 22 мин.
