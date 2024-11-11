Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!

Расписание поезда Екатеринбург — Нижний Тагил с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути: Екатеринбург

Пассажирский 08:33 0 км. 0 ч. 0 мин. Виз 08:38 1 мин. 08:39 2 км. 0 ч. 5 мин. Электродепо 08:42 1 мин. 08:43 4 км. 0 ч. 9 мин. Екатеринбург-Сортировочный 08:48 1 мин. 08:49 7 км. 0 ч. 15 мин. Огородная 08:55 1 мин. 08:56 9 км. 0 ч. 22 мин. Шувакиш 09:00 1 мин. 09:01 11 км. 0 ч. 27 мин. Гать 09:05 1 мин. 09:06 15 км. 0 ч. 32 мин. Исеть 09:13 14 мин. 09:27 20 км. 0 ч. 40 мин. Остановочный пункт 479км 09:31 1 мин. 09:32 23 км. 0 ч. 58 мин. Сагра 09:35 1 мин. 09:36 27 км. 1 ч. 2 мин. Остановочный пункт 472км 09:38 1 мин. 09:39 29 км. 1 ч. 5 мин. Аять 09:42 1 мин. 09:43 30 км. 1 ч. 9 мин. Остановочный пункт 466км 09:47 1 мин. 09:48 33 км. 1 ч. 14 мин. Таватуй 09:52 1 мин. 09:53 36 км. 1 ч. 19 мин. Калиново 10:01 1 мин. 10:02 43 км. 1 ч. 28 мин. Мурзинка 10:07 1 мин. 10:08 47 км. 1 ч. 34 мин. Верх-Нейвинск 10:16 1 мин. 10:17 55 км. 1 ч. 43 мин. Нейво-Рудянская 10:26 1 мин. 10:27 63 км. 1 ч. 53 мин. Нейва 10:31 1 мин. 10:32 66 км. 1 ч. 58 мин. Шурала 10:38 1 мин. 10:39 72 км. 2 ч. 5 мин. Остановочный пункт 419км 10:42 1 мин. 10:43 74 км. 2 ч. 9 мин. Невьянск 10:49 1 мин. 10:50 80 км. 2 ч. 16 мин. Быньговский 10:59 1 мин. 11:00 91 км. 2 ч. 26 мин. Таволги 11:07 1 мин. 11:08 96 км. 2 ч. 34 мин. Остановочный пункт 392км 11:12 1 мин. 11:13 99 км. 2 ч. 39 мин. Анатольская 11:17 1 мин. 11:18 101 км. 2 ч. 44 мин. Совхоз Леневский 11:23 1 мин. 11:24 106 км. 2 ч. 50 мин. Шайтанка 11:28 1 мин. 11:29 110 км. 2 ч. 55 мин. Монзино 11:35 1 мин. 11:36 112 км. 3 ч. 2 мин. Садоводы 11:39 1 мин. 11:40 114 км. 3 ч. 6 мин. Старатель 11:44 1 мин. 11:45 117 км. 3 ч. 11 мин. Остановочный пункт 365км 11:50 1 мин. 11:51 121 км. 3 ч. 17 мин. Нижний Тагил 11:55 123 км. 3 ч. 22 мин.