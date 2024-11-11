Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!

Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6457 Екатеринбург — Нижний Тагил . Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.

Расписание поезда Екатеринбург — Нижний Тагил с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути: Екатеринбург

Пассажирский 13:08 0 км. 0 ч. 0 мин. Виз 13:13 1 мин. 13:14 2 км. 0 ч. 5 мин. Электродепо 13:17 1 мин. 13:18 4 км. 0 ч. 9 мин. Екатеринбург-Сортировочный 13:23 1 мин. 13:24 7 км. 0 ч. 15 мин. Огородная 13:30 1 мин. 13:31 9 км. 0 ч. 22 мин. Шувакиш 13:35 1 мин. 13:36 11 км. 0 ч. 27 мин. Гать 13:40 1 мин. 13:41 15 км. 0 ч. 32 мин. Исеть 13:48 1 мин. 13:49 20 км. 0 ч. 40 мин. Остановочный пункт 479км 13:53 1 мин. 13:54 23 км. 0 ч. 45 мин. Сагра 13:58 1 мин. 13:59 27 км. 0 ч. 50 мин. Остановочный пункт 472км 14:02 1 мин. 14:03 29 км. 0 ч. 54 мин. Аять 14:05 1 мин. 14:06 30 км. 0 ч. 57 мин. Остановочный пункт 466км 14:10 1 мин. 14:11 33 км. 1 ч. 2 мин. Таватуй 14:15 1 мин. 14:16 36 км. 1 ч. 7 мин. Калиново 14:24 1 мин. 14:25 43 км. 1 ч. 16 мин. Мурзинка 14:30 1 мин. 14:31 47 км. 1 ч. 22 мин. Верх-Нейвинск 14:39 1 мин. 14:40 55 км. 1 ч. 31 мин. Нейво-Рудянская 14:49 1 мин. 14:50 63 км. 1 ч. 41 мин. Нейва 14:54 1 мин. 14:55 66 км. 1 ч. 46 мин. Шурала 15:01 16 мин. 15:17 72 км. 1 ч. 53 мин. Остановочный пункт 419км 15:20 1 мин. 15:21 74 км. 2 ч. 12 мин. Невьянск 15:27 1 мин. 15:28 80 км. 2 ч. 19 мин. Быньговский 15:38 1 мин. 15:39 91 км. 2 ч. 30 мин. Таволги 15:46 1 мин. 15:47 96 км. 2 ч. 38 мин. Остановочный пункт 392км 15:50 1 мин. 15:51 99 км. 2 ч. 42 мин. Анатольская 15:55 1 мин. 15:56 101 км. 2 ч. 47 мин. Совхоз Леневский 16:00 1 мин. 16:01 106 км. 2 ч. 52 мин. Шайтанка 16:05 1 мин. 16:06 110 км. 2 ч. 57 мин. Монзино 16:10 1 мин. 16:11 112 км. 3 ч. 2 мин. Садоводы 16:14 1 мин. 16:15 114 км. 3 ч. 6 мин. Старатель 16:19 1 мин. 16:20 117 км. 3 ч. 11 мин. Остановочный пункт 365км 16:25 1 мин. 16:26 121 км. 3 ч. 17 мин. Нижний Тагил 16:30 123 км. 3 ч. 22 мин.