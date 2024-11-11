Маршрут следования и продажа билетов
13:08
3 ч. 22 мин.
16:30
33
Маршрут следования поезда 6457 Екатеринбург — Нижний Тагил на карте со всеми остановками
Расписание поезда Екатеринбург — Нижний Тагил с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Екатеринбург
Пассажирский
13:08
0 км.
0 ч. 0 мин.
Виз
13:13
13:14
2 км.
0 ч. 5 мин.
Электродепо
13:17
13:18
4 км.
0 ч. 9 мин.
Екатеринбург-Сортировочный
13:23
13:24
7 км.
0 ч. 15 мин.
Огородная
13:30
13:31
9 км.
0 ч. 22 мин.
Шувакиш
13:35
13:36
11 км.
0 ч. 27 мин.
Гать
13:40
13:41
15 км.
0 ч. 32 мин.
Исеть
13:48
13:49
20 км.
0 ч. 40 мин.
Остановочный пункт 479км
13:53
13:54
23 км.
0 ч. 45 мин.
Сагра
13:58
13:59
27 км.
0 ч. 50 мин.
Остановочный пункт 472км
14:02
14:03
29 км.
0 ч. 54 мин.
Аять
14:05
14:06
30 км.
0 ч. 57 мин.
Остановочный пункт 466км
14:10
14:11
33 км.
1 ч. 2 мин.
Таватуй
14:15
14:16
36 км.
1 ч. 7 мин.
Калиново
14:24
14:25
43 км.
1 ч. 16 мин.
Мурзинка
14:30
14:31
47 км.
1 ч. 22 мин.
Верх-Нейвинск
14:39
14:40
55 км.
1 ч. 31 мин.
Нейво-Рудянская
14:49
14:50
63 км.
1 ч. 41 мин.
Нейва
14:54
14:55
66 км.
1 ч. 46 мин.
Шурала
15:01
15:17
72 км.
1 ч. 53 мин.
Остановочный пункт 419км
15:20
15:21
74 км.
2 ч. 12 мин.
Невьянск
15:27
15:28
80 км.
2 ч. 19 мин.
Быньговский
15:38
15:39
91 км.
2 ч. 30 мин.
Таволги
15:46
15:47
96 км.
2 ч. 38 мин.
Остановочный пункт 392км
15:50
15:51
99 км.
2 ч. 42 мин.
Анатольская
15:55
15:56
101 км.
2 ч. 47 мин.
Совхоз Леневский
16:00
16:01
106 км.
2 ч. 52 мин.
Шайтанка
16:05
16:06
110 км.
2 ч. 57 мин.
Монзино
16:10
16:11
112 км.
3 ч. 2 мин.
Садоводы
16:14
16:15
114 км.
3 ч. 6 мин.
Старатель
16:19
16:20
117 км.
3 ч. 11 мин.
Остановочный пункт 365км
16:25
16:26
121 км.
3 ч. 17 мин.
Нижний Тагил
16:30
123 км.
3 ч. 22 мин.
