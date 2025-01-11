Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 646Б Брест — Минск (Беларусь). Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
17:50
4 ч. 45 мин.
22:35
7
Маршрут следования поезда 646Б Брест — Минск (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Брест — Минск (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Брест-Центральный
17:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Жабинка
18:13
18:15
25 км.
0 ч. 23 мин.
Оранчицы
18:46
18:48
70 км.
0 ч. 56 мин.
Береза-Город
19:09
19:11
101 км.
1 ч. 19 мин.
Ивацевичи
19:35
19:38
131 км.
1 ч. 45 мин.
Барановичи-Центральные
20:22
20:29
195 км.
2 ч. 32 мин.
Минск
Пассажирский
22:35
328 км.
4 ч. 45 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Брест → Минск (Беларусь) Распечатать расписание поезда