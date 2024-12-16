Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 6481 Вологда — Череповец на карте со всеми остановками
Расписание поезда Вологда — Череповец с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Вологда 1
17:58
0 км.
0 ч. 0 мин.
Вологда 2
18:05
18:05
3 км.
0 ч. 7 мин.
Дудинское
18:15
18:15
9 км.
0 ч. 17 мин.
Молочная
18:23
18:24
13 км.
0 ч. 25 мин.
Дикая
18:33
18:34
22 км.
0 ч. 35 мин.
Городилово
18:38
18:38
23 км.
0 ч. 40 мин.
Третниково
18:43
18:43
24 км.
0 ч. 45 мин.
Лумба
18:47
18:47
25 км.
0 ч. 49 мин.
Лумба 2
18:49
18:50
26 км.
0 ч. 51 мин.
Кипелово
19:02
19:02
36 км.
1 ч. 4 мин.
Остановочный Пункт 545км
19:08
19:09
171 км.
1 ч. 10 мин.
Кущуба
19:13
19:14
296 км.
1 ч. 15 мин.
Чебсара
19:23
19:24
303 км.
1 ч. 25 мин.
Сп Чебсарское
19:28
19:28
304 км.
1 ч. 30 мин.
Остановочный Пункт 524км
19:32
19:32
305 км.
1 ч. 34 мин.
Роща
19:35
19:36
416 км.
1 ч. 37 мин.
Михайловское
19:40
19:40
420 км.
1 ч. 42 мин.
Шексна
19:45
19:46
424 км.
1 ч. 47 мин.
Остановочный Пункт 508км
19:50
19:51
427 км.
1 ч. 52 мин.
Остановочный Пункт 506км
19:54
19:54
428 км.
1 ч. 56 мин.
Кичино
19:57
19:57
429 км.
1 ч. 59 мин.
Пачевский
Пача
20:01
20:02
430 км.
2 ч. 3 мин.
Шеломово
20:07
20:09
440 км.
2 ч. 9 мин.
Остановочный Пункт 492км
20:12
20:12
529 км.
2 ч. 14 мин.
Романда
20:15
20:16
612 км.
2 ч. 17 мин.
Остановочный Пункт 487км
20:19
20:21
613 км.
2 ч. 21 мин.
Хемалда
20:25
20:27
616 км.
2 ч. 27 мин.
Заречье
20:34
20:36
621 км.
2 ч. 36 мин.
Череповец 1
20:43
624 км.
2 ч. 45 мин.
