Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6482 Череповец — Вологда. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 6482 Череповец — Вологда на карте со всеми остановками
Расписание поезда Череповец — Вологда с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Череповец 1
07:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Заречье
07:57
07:59
3 км.
0 ч. 7 мин.
Хемалда
08:05
08:06
8 км.
0 ч. 15 мин.
Остановочный Пункт 487км
08:10
08:11
11 км.
0 ч. 20 мин.
Романда
08:14
08:15
12 км.
0 ч. 24 мин.
Остановочный Пункт 492км
08:18
08:19
95 км.
0 ч. 28 мин.
Шеломово
08:23
08:25
184 км.
0 ч. 33 мин.
Пачевский
Пача
08:30
08:31
194 км.
0 ч. 40 мин.
Кичино
08:35
08:35
195 км.
0 ч. 45 мин.
Остановочный Пункт 506км
08:38
08:39
196 км.
0 ч. 48 мин.
Остановочный Пункт 508км
08:42
08:42
197 км.
0 ч. 52 мин.
Шексна
08:47
08:48
200 км.
0 ч. 57 мин.
Михайловское
08:52
08:52
204 км.
1 ч. 2 мин.
Роща
08:57
08:58
208 км.
1 ч. 7 мин.
Остановочный Пункт 524км
09:01
09:01
319 км.
1 ч. 11 мин.
Сп Чебсарское
09:06
09:06
320 км.
1 ч. 16 мин.
Чебсара
09:11
09:12
321 км.
1 ч. 21 мин.
Кущуба
09:22
09:23
328 км.
1 ч. 32 мин.
Остановочный Пункт 545км
09:28
09:29
453 км.
1 ч. 38 мин.
Кипелово
09:35
09:35
588 км.
1 ч. 45 мин.
Лумба 2
09:47
09:48
598 км.
1 ч. 57 мин.
Лумба
09:50
09:50
599 км.
2 ч. 0 мин.
Третниково
09:53
09:54
600 км.
2 ч. 3 мин.
Городилово
09:58
09:58
601 км.
2 ч. 8 мин.
Дикая
10:02
10:03
602 км.
2 ч. 12 мин.
Молочная
10:13
10:14
611 км.
2 ч. 23 мин.
Дудинское
10:21
10:21
615 км.
2 ч. 31 мин.
Вологда 2
10:29
10:30
621 км.
2 ч. 39 мин.
Вологда 1
10:37
624 км.
2 ч. 47 мин.
