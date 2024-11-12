Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 6506 Канаш — Чебоксары.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 6506 Канаш — Чебоксары на карте со всеми остановками
Расписание поезда Канаш — Чебоксары с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Канаш
14:46
0 км.
0 ч. 0 мин.
Канаш Восточный
14:50
14:50
1 км.
0 ч. 4 мин.
Остановочный пункт Калиновка
15:08
15:08
2 км.
0 ч. 22 мин.
Атыково
15:14
15:14
3 км.
0 ч. 28 мин.
Платформа 74км
15:19
15:20
7 км.
0 ч. 33 мин.
Траки
15:29
15:30
14 км.
0 ч. 43 мин.
Цивильск
15:46
15:47
26 км.
1 ч. 0 мин.
Остановочный пункт 46км
15:53
15:54
30 км.
1 ч. 7 мин.
Янорсово
15:57
15:58
33 км.
1 ч. 11 мин.
Разъезд 38км
16:05
16:05
37 км.
1 ч. 19 мин.
Хорнвары
16:09
16:09
39 км.
1 ч. 23 мин.
Остановочный пункт 32км
16:14
16:15
388 км.
1 ч. 28 мин.
Остановочный пункт 28км
16:19
16:20
389 км.
1 ч. 33 мин.
Шоркино
16:24
16:25
390 км.
1 ч. 38 мин.
Мижеры
16:29
16:29
393 км.
1 ч. 43 мин.
Ишлей
16:36
16:37
397 км.
1 ч. 50 мин.
Чебоксары 2
Пост 9 км
16:46
16:47
403 км.
2 ч. 0 мин.
Остановочный пункт 6км
16:50
16:51
404 км.
2 ч. 4 мин.
Чебоксары
16:58
405 км.
2 ч. 12 мин.
