Канаш: билеты на поезд и расписание поездов

На странице представлено актуальное расписание поездов города Канаш.

Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 14 июля 2026 года включительно. Заказ билетов в городе Канаш работает круглосуточно!

Расписание отправления поездов со станции Канаш на сегодня

Отправление
Прибытие
Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
686Й
Арзамас
Йошкар-Ола
00:04
Канаш
10 ч. 27 мин.
06:00
Йошкар-Ола
Купить билеты
396Й
Арзамас
Йошкар-Ола
00:04
Канаш
10 ч. 27 мин.
06:00
Йошкар-Ола
Купить билеты
925Г
Казань
Пенза
00:13
Канаш
12 ч. 35 мин.
09:55
Пенза 1
Купить билеты
025Г
Италмас (Двухэтажный Состав)
Ижевск
Москва
00:22
Канаш
16 ч. 19 мин.
09:23
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Купить билеты
638Ж
Арзамас
Йошкар-Ола
00:22
Канаш
10 ч. 30 мин.
06:00
Йошкар-Ола
Купить билеты
112Й
Набережные Челны (ст. Круглое Поле)
Москва
00:40
Канаш
19 ч. 13 мин.
09:38
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Купить билеты
059Е
Тюмень
Сургут
Москва
00:40
Канаш
1 д. 21 ч. 38 мин.
09:38
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Купить билеты
041Э
Казань
Нижний Новгород
00:56
Канаш
8 ч. 48 мин.
06:55
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
Купить билеты
051Э
Скорый
Ижевск
Нижний Новгород
01:26
Канаш
14 ч. 6 мин.
07:46
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
Купить билеты
592Е
Приобье
Анапа
01:40
Канаш
3 д. 16 ч. 21 мин.
19:55
Анапа
Купить билеты
595Е
Новый Уренгой
Анапа
01:40
Канаш
4 д. 1 ч. 53 мин.
20:10
Анапа
Купить билеты
591Е
Пермь
Анапа
01:40
Канаш
2 д. 14 ч. 10 мин.
20:10
Анапа
Купить билеты
595И
Екатеринбург
Анапа
01:40
Канаш
2 д. 11 ч. 46 мин.
20:10
Анапа
Купить билеты
595Ы
Тюмень
Анапа
01:40
Канаш
2 д. 19 ч. 38 мин.
20:10
Анапа
Купить билеты
217Г
Чебоксары
Москва
02:00
Канаш
13 ч. 50 мин.
12:35
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Купить билеты
262М
Москва
Чебоксары
02:12
Канаш
15 ч. 27 мин.
04:10
Чебоксары
Купить билеты
497Г
Ижевск
Адлер
02:35
Канаш
2 д. 10 ч. 17 мин.
03:57
Адлер
Купить билеты
112М
Москва
Набережные Челны (ст. Круглое Поле)
02:44
Канаш
20 ч. 19 мин.
12:34
Круглое Поле
Купить билеты
274Х
Москва
Казань
02:48
Канаш
12 ч. 50 мин.
05:05
Казань (Пассажирская)
Купить билеты
272М
Москва
Казань
02:48
Канаш
12 ч. 50 мин.
05:05
Казань (Пассажирская)
Купить билеты
096Н
Москва
Барнаул
02:59
Канаш
2 д. 10 ч. 53 мин.
03:16
Барнаул
Купить билеты
118Н
Москва
Новокузнецк
03:02
Канаш
2 д. 9 ч. 11 мин.
01:34
Новокузнецк
Купить билеты
275Г
Казань
Москва
03:05
Канаш
14 ч. 40 мин.
15:30
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Купить билеты
082И
Москва
Улан-Удэ
03:11
Канаш
3 д. 18 ч. 36 мин.
11:14
Улан-Удэ
Купить билеты
060М
Тюмень
Москва
Сургут
03:15
Канаш
1 д. 21 ч. 6 мин.
13:44
Сургут
Купить билеты
205Г
Казань
Москва
03:17
Канаш
15 ч. 38 мин.
15:48
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Купить билеты
026Г
Италмас (Двухэтажный Состав)
Москва
Ижевск
03:25
Канаш
16 ч. 59 мин.
10:43
Ижевск
Купить билеты
233Е
Екатеринбург
Имеретинский Курорт (Адлер)
03:33
Канаш
2 д. 16 ч. 26 мин.
04:19
Имеретинский Курорт
Купить билеты
523Г
Казань
Адлер
03:33
Канаш
2 д. 3 ч. 25 мин.
04:15
Адлер
Купить билеты
051Г
Скорый
Нижний Новгород
Ижевск
03:40
Канаш
13 ч. 7 мин.
11:08
Ижевск
Купить билеты
227Г
Чебоксары
Москва
04:05
Канаш
14 ч. 27 мин.
15:17
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Купить билеты
903Й
Нижний Новгород
Ижевск
04:06
Канаш
15 ч. 20 мин.
13:37
Ижевск
Купить билеты
058Г
Марий Эл
Москва
Йошкар-Ола
05:16
Канаш
14 ч. 27 мин.
09:35
Йошкар-Ола
Купить билеты
148М
Москва
Казань
05:26
Канаш
12 ч. 34 мин.
07:50
Казань (Пассажирская)
Купить билеты
128М
Москва
Казань
05:26
Канаш
12 ч. 34 мин.
07:50
Казань (Пассажирская)
Купить билеты
290М
Москва
Казань
05:30
Канаш
12 ч. 30 мин.
07:50
Казань (Пассажирская)
Купить билеты
080У
Москва
Челябинск
05:34
Канаш
1 д. 8 ч. 30 мин.
03:50
Челябинск-Главный
Купить билеты
090У
Зауралье
Москва
Петропавловск
05:34
Канаш
1 д. 13 ч. 50 мин.
09:10
Петропавловск
Купить билеты
002Й
Премиум
Москва
Казань
06:01
Канаш
11 ч. 20 мин.
08:00
Казань (Пассажирская)
Купить билеты
054Г
Чувашия
Москва
Чебоксары
06:22
Канаш
12 ч. 18 мин.
08:50
Чебоксары
Купить билеты
638Г
Йошкар-Ола
Арзамас
06:37
Канаш
11 ч. 36 мин.
11:26
Арзамас 1
Купить билеты
255Г
Чебоксары
Санкт-Петербург
07:10
Канаш
1 д. 6 ч. 35 мин.
10:35
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
Купить билеты
295Й
Чебоксары
Санкт-Петербург
07:10
Канаш
1 д. 6 ч. 35 мин.
10:35
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
Купить билеты
686Г
Йошкар-Ола
Арзамас
07:21
Канаш
11 ч. 45 мин.
11:35
Арзамас 1
Купить билеты
396Г
Йошкар-Ола
Арзамас
07:21
Канаш
11 ч. 45 мин.
11:35
Арзамас 1
Купить билеты
228Э
Москва
Чебоксары
08:00
Канаш
13 ч. 10 мин.
10:20
Чебоксары
Купить билеты
698Э
Канаш
Чебоксары
08:00
Канаш
2 ч. 20 мин.
10:20
Чебоксары
Купить билеты
024М
Двухэтажный Состав
Москва
Казань
08:12
Канаш
11 ч. 39 мин.
10:49
Казань (Пассажирская)
Купить билеты
216Н
Барнаул
Адлер
08:35
Канаш
3 д. 17 ч. 17 мин.
05:32
Адлер
Купить билеты
115И
Томск
Адлер
08:35
Канаш
3 д. 16 ч. 32 мин.
05:32
Адлер
Купить билеты
140Н
Барнаул
Адлер
08:36
Канаш
3 д. 19 ч. 8 мин.
05:52
Адлер
Купить билеты
498С
Адлер
Ижевск
08:44
Канаш
2 д. 10 ч. 25 мин.
17:54
Ижевск
Купить билеты
133А
Поволжье
Санкт-Петербург
Казань
08:52
Канаш
19 ч. 43 мин.
10:58
Казань (Пассажирская)
Купить билеты
139Н
Новосибирск
Адлер
09:01
Канаш
3 д. 13 ч. 18 мин.
06:56
Адлер
Купить билеты
263Е
Екатеринбург
Адлер
09:01
Канаш
2 д. 13 ч. 2 мин.
05:19
Адлер
Купить билеты
215Г
Казань
Москва
09:20
Канаш
14 ч. 31 мин.
21:39
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Купить билеты
275Э
Казань
Москва
09:27
Канаш
15 ч. 4 мин.
22:12
Москва (Восточный Вокзал)
Купить билеты
684Й
Канаш
Чебоксары
09:44
Канаш
1 ч. 46 мин.
11:30
Чебоксары
Купить билеты
394Г
Канаш
Чебоксары
09:44
Канаш
1 ч. 46 мин.
11:30
Чебоксары
Купить билеты
206Х
Москва
Казань
10:00
Канаш
15 ч. 33 мин.
13:00
Казань (Пассажирская)
Купить билеты
218М
Москва
Чебоксары
10:01
Канаш
13 ч. 35 мин.
11:43
Чебоксары
Купить билеты
259Э
Казань
Нижний Новгород
10:15
Канаш
11 ч. 26 мин.
17:19
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
Купить билеты
150Х
Москва
Казань
10:52
Канаш
13 ч. 7 мин.
13:27
Казань (Пассажирская)
Купить билеты
286Я
Москва
Казань
11:04
Канаш
15 ч. 17 мин.
13:57
Казань (Пассажирская)
Купить билеты
142Г
Москва
Чебоксары
11:10
Канаш
13 ч. 29 мин.
13:28
Чебоксары
Купить билеты
233Г
Ижевск
Москва
11:10
Канаш
18 ч. 7 мин.
21:29
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Купить билеты
225Г
Ижевск
Москва
11:10
Канаш
18 ч. 8 мин.
21:30
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Купить билеты
072Г
Москва
Чебоксары
11:14
Канаш
13 ч. 5 мин.
13:15
Чебоксары
Купить билеты
232М
Москва
Ижевск
11:25
Канаш
18 ч. 13 мин.
19:15
Ижевск
Купить билеты
233Ч
Санкт-Петербург
Казань
11:36
Канаш
22 ч. 32 мин.
13:58
Казань (Пассажирская)
Купить билеты
234Г
Москва
Ижевск
11:54
Канаш
18 ч. 30 мин.
20:00
Ижевск
Купить билеты
226Ч
Москва
Ижевск
11:54
Канаш
18 ч. 40 мин.
20:00
Ижевск
Купить билеты
326С
Новороссийск
Пермь
12:17
Канаш
2 д. 14 ч. 51 мин.
06:31
Пермь 2
Купить билеты
526С
Таврия
Новороссийск
Екатеринбург
12:17
Канаш
2 д. 12 ч. 5 мин.
03:45
Екатеринбург (Пассажирский)
Купить билеты
116С
Адлер
Томск
12:27
Канаш
3 д. 20 ч. 36 мин.
09:38
Томск 2
Купить билеты
216С
Адлер
Барнаул
12:27
Канаш
3 д. 20 ч. 45 мин.
09:47
Барнаул
Купить билеты
116Э
Адлер
Томск
12:27
Канаш
3 д. 20 ч. 36 мин.
09:38
Томск 2
Купить билеты
336С
Новороссийск
Екатеринбург
12:47
Канаш
2 д. 12 ч. 32 мин.
04:22
Екатеринбург (Пассажирский)
Купить билеты
554Э
Новороссийск
Киров
12:47
Канаш
2 д. 14 ч. 42 мин.
06:32
Киров (Пассажирский)
Купить билеты
253Г
Казань
Санкт-Петербург
12:49
Канаш
1 д. 4 ч. 48 мин.
14:45
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
Купить билеты
276Г
Москва
Казань
13:12
Канаш
13 ч. 57 мин.
15:47
Казань (Пассажирская)
Купить билеты
232Г
Москва
Ижевск
13:13
Канаш
19 ч. 8 мин.
20:28
Ижевск
Купить билеты
493Г
Ижевск
Москва
13:22
Канаш
22 ч. 40 мин.
03:40
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Купить билеты
055Е
Урал
Екатеринбург
Москва
13:23
Канаш
23 ч. 59 мин.
22:14
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Купить билеты
553А
Санкт-Петербург
Казань
14:05
Канаш
1 д. 1 ч. 23 мин.
16:13
Казань (Пассажирская)
Купить билеты
325Е
Пермь
Новороссийск
14:12
Канаш
2 д. 14 ч. 5 мин.
10:25
Новороссийск
Купить билеты
525Е
Екатеринбург
Новороссийск
14:12
Канаш
2 д. 13 ч. 21 мин.
10:25
Новороссийск
Купить билеты
285Г
Казань
Москва
14:20
Канаш
17 ч. 44 мин.
05:09
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
296Х
Москва
Казань
14:31
Канаш
15 ч. 15 мин.
17:20
Казань (Пассажирская)
Купить билеты
335Е
Екатеринбург
Новороссийск
14:54
Канаш
2 д. 13 ч. 40 мин.
10:20
Новороссийск
Купить билеты
475Г
Казань
Адлер
15:05
Канаш
1 д. 23 ч. 47 мин.
11:44
Адлер
Купить билеты
260У
Челябинск
Москва
16:35
Канаш
1 д. 9 ч. 30 мин.
03:50
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Купить билеты
277Е
Екатеринбург
Москва
16:35
Канаш
1 д. 4 ч. 3 мин.
03:50
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Купить билеты
375Г
Казань
Пенза
16:58
Канаш
13 ч. 0 мин.
03:00
Пенза 1
Купить билеты
255В
Санкт-Петербург
Чебоксары
17:10
Канаш
1 д. 6 ч. 12 мин.
19:40
Чебоксары
Купить билеты
267Г
Казань
Москва
17:19
Канаш
14 ч. 0 мин.
04:00
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Купить билеты
478Г
Москва
Ижевск
17:20
Канаш
22 ч. 42 мин.
02:42
Ижевск
Купить билеты
297Г
Ижевск
Москва
18:00
Канаш
20 ч. 10 мин.
04:10
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Купить билеты
293Г
Ижевск
Москва
18:06
Канаш
19 ч. 53 мин.
04:18
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Купить билеты
282У
Челябинск
Москва
18:15
Канаш
1 д. 10 ч. 25 мин.
04:45
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Купить билеты
075Э
Нерюнгри
Москва
18:45
Канаш
5 д. 5 ч. 45 мин.
04:42
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Купить билеты
149Г
Казань
Москва
18:50
Канаш
12 ч. 30 мин.
04:50
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Купить билеты
127Э
Казань
Москва
18:50
Канаш
12 ч. 30 мин.
04:50
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Купить билеты
079У
Челябинск
Москва
18:55
Канаш
1 д. 9 ч. 47 мин.
04:57
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Купить билеты
089У
Зауралье
Петропавловск
Москва
19:05
Канаш
1 д. 15 ч. 48 мин.
05:28
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Купить билеты
197И
Иркутск
Москва
19:05
Канаш
3 д. 11 ч. 5 мин.
05:10
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Купить билеты
075Н
Таврия
Омск
Симферополь
19:12
Канаш
3 д. 5 ч. 1 мин.
16:00
Симферополь
Купить билеты
117Н
Новокузнецк
Москва
19:13
Канаш
2 д. 11 ч. 8 мин.
05:10
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Купить билеты
095Н
Барнаул
Москва
19:13
Канаш
2 д. 12 ч. 56 мин.
05:10
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Купить билеты
133Г
Поволжье
Казань
Санкт-Петербург
19:21
Канаш
21 ч. 28 мин.
13:38
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
Купить билеты
117У
Новокузнецк
Москва
19:23
Канаш
2 д. 11 ч. 38 мин.
05:38
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Купить билеты
220Г
Москва
Казань
19:28
Канаш
11 ч. 22 мин.
21:35
Казань (Пассажирская)
Купить билеты
286М
Москва
Казань
19:32
Канаш
12 ч. 25 мин.
21:45
Казань (Пассажирская)
Купить билеты
136Н
Барнаул
Москва
19:36
Канаш
2 д. 9 ч. 16 мин.
05:46
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Купить билеты
658Н
Бийск
Москва
19:36
Канаш
2 д. 16 ч. 16 мин.
05:46
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Купить билеты
081И
Улан-Удэ
Москва
19:38
Канаш
3 д. 20 ч. 42 мин.
05:30
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Купить билеты
271Г
Казань
Москва
19:38
Канаш
13 ч. 0 мин.
05:30
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Купить билеты
273Г
Казань
Москва
19:38
Канаш
13 ч. 0 мин.
05:30
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Купить билеты
197Г
Казань
Москва
19:38
Канаш
13 ч. 0 мин.
05:30
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Купить билеты
294Г
Москва
Ижевск
20:05
Канаш
19 ч. 10 мин.
04:30
Ижевск
Купить билеты
053Ж
Чувашия
Чебоксары
Москва
20:35
Канаш
12 ч. 25 мин.
06:30
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Купить билеты
476Г
Пенза
Казань
20:37
Канаш
12 ч. 36 мин.
23:10
Казань (Пассажирская)
Купить билеты
376Г
Пенза
Казань
20:46
Канаш
11 ч. 37 мин.
23:00
Казань (Пассажирская)
Купить билеты
023Г
Двухэтажный Состав
Казань
Москва
20:50
Канаш
12 ч. 9 мин.
06:20
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Купить билеты
253А
Санкт-Петербург
Казань
21:16
Канаш
1 д. 0 ч. 54 мин.
23:25
Казань (Пассажирская)
Купить билеты
595С
Анапа
Новый Уренгой
21:44
Канаш
4 д. 5 ч. 46 мин.
07:11
Новый Уренгой
Купить билеты
476С
Таврия
Адлер
Казань
21:55
Канаш
2 д. 0 ч. 50 мин.
23:58
Казань (Пассажирская)
Купить билеты
001Г
Премиум
Казань
Москва
22:15
Канаш
11 ч. 10 мин.
07:10
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Купить билеты
255Э
Чебоксары
Санкт-Петербург
22:24
Канаш
1 д. 3 ч. 17 мин.
22:57
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
Купить билеты
056М
Урал
Москва
Екатеринбург
22:29
Канаш
23 ч. 59 мин.
13:14
Екатеринбург (Пассажирский)
Купить билеты
076С
Таврия
Симферополь
Омск
22:39
Канаш
3 д. 1 ч. 42 мин.
03:52
Омск (Пассажирский)
Купить билеты
282В
Москва
Екатеринбург
23:05
Канаш
1 д. 6 ч. 45 мин.
18:05
Екатеринбург (Пассажирский)
Купить билеты
058Э
Марий Эл
Йошкар-Ола
Москва
23:40
Канаш
13 ч. 44 мин.
09:10
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Купить билеты
076Э
Таврия
Москва
Нерюнгри
23:43
Канаш
5 д. 4 ч. 9 мин.
17:19
Нерюнгри
Купить билеты
141Г
Чебоксары
Москва
23:45
Канаш
13 ч. 20 мин.
10:35
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Купить билеты
071Г
Чебоксары
Москва
23:48
Канаш
12 ч. 15 мин.
09:30
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Купить билеты
147Г
Казань
Москва
23:56
Канаш
13 ч. 4 мин.
10:57
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Купить билеты
129Э
Казань
Москва
23:56
Канаш
13 ч. 4 мин.
10:57
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Купить билеты
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.

На 14 апреля 2026 года расписание поездов в городе Канаш включает 284 поезда дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала вечером.

Согласно расписанию:

  • первый поезд отправляется в 00:10 по направлению к станции Казань;
  • последний поезд прибывает в 23:58 от станции Казань.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Канаш.

Актуальное расписание поездов станции Канаш, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Оставить отзыв:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://povagonam.ru/
билеты онлайн