Канаш
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Канаш
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Канаш
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Канаш
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Канаш
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Канаш
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Канаш
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Канаш
Москва (Курский Вокзал)
Канаш
Москва (Курский Вокзал)
Канаш
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Канаш
Москва (Восточный Вокзал)
Канаш
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Канаш
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Канаш
Москва (Восточный Вокзал)
Канаш
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Канаш
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Канаш
Москва (Ярославский Вокзал)
Канаш
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Канаш
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Канаш
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Канаш
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Канаш
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Канаш
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Канаш
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Канаш
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Канаш
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Канаш
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Канаш
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Канаш
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Канаш
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Канаш
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Канаш
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Канаш
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Канаш
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Канаш
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Канаш
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Канаш
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Канаш
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Канаш
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Канаш
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Канаш
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Канаш
Москва (Курский Вокзал)
Канаш
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Канаш
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Канаш
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Канаш
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Канаш
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Маршрут движения поездов Канаш — Москва
- 8 ч. 57 мин. – время в пути на поезде 001Г (самый быстрый поезд);
- 18 ч. 27 мин. – время в пути на поезде 295Й (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 47 поездов без пересадки.
Билеты на поезд Канаш — Москва
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.
Популярные направления из Канаш:
Популярные направления в Москва:
Стоимость билетов на поезд Канаш — Москва по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 2022 рублей.
- Купе: 3033 рублей.
Рекомендуем проверять наличие скидок и промокодов на ЖД и авиа-билеты на сайте партнера promokodus.com
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить билет по самой низкой цене.