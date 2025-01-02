Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6522 Павловск — Санкт-Петербург.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
09:20
0 ч. 42 мин.
10:02
Маршрут следования поезда 6522 Павловск — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Павловск — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Павловск
09:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Царское Село
09:25
09:26
3 км.
0 ч. 5 мин.
Детскосельская
09:28
09:29
5 км.
0 ч. 8 мин.
Паровозный Музей
09:33
09:34
10 км.
0 ч. 13 мин.
Шушары
09:37
09:38
12 км.
0 ч. 17 мин.
Купчино
09:41
09:42
14 км.
0 ч. 21 мин.
Проспект Славы
09:45
09:45
16 км.
0 ч. 25 мин.
Воздухоплавательный Парк
09:50
09:51
20 км.
0 ч. 30 мин.
Боровая
09:54
09:56
21 км.
0 ч. 34 мин.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
10:02
22 км.
0 ч. 42 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Павловск → Санкт-Петербург Распечатать расписание поезда