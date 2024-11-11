Расписание поезда Архангельск — Обозерская с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути: Архангельск-Город 08:31 0 км. 0 ч. 0 мин. Смольный Буян 08:36 2 мин. 08:38 2 км. 0 ч. 5 мин. Остановочный пункт 1127км 08:43 1 мин. 08:44 5 км. 0 ч. 12 мин. Лесозавод 08:47 1 мин. 08:48 6 км. 0 ч. 16 мин. Бакарица 08:52 1 мин. 08:53 8 км. 0 ч. 21 мин. Депо 08:58 1 мин. 08:59 11 км. 0 ч. 27 мин. Исакогорка 09:02 3 мин. 09:05 12 км. 0 ч. 31 мин. Остановочный пункт 1113км 09:12 1 мин. 09:13 16 км. 0 ч. 41 мин. Остановочный Пункт 1112км 09:16 1 мин. 09:17 17 км. 0 ч. 45 мин. Илес 09:22 3 мин. 09:25 19 км. 0 ч. 51 мин. Остановочный пункт 1106км 09:29 1 мин. 09:30 21 км. 0 ч. 58 мин. Брусеница 09:35 2 мин. 09:37 26 км. 1 ч. 4 мин. Остановочный пункт 1096км 09:42 1 мин. 09:43 30 км. 1 ч. 11 мин. Тундра 09:54 2 мин. 09:56 40 км. 1 ч. 23 мин. Разъезд 1076км 10:05 1 мин. 10:06 46 км. 1 ч. 34 мин. Ломовое 10:13 2 мин. 10:15 55 км. 1 ч. 42 мин. Разъезд 1059км 10:24 1 мин. 10:25 63 км. 1 ч. 53 мин. Лиственничный 10:30 2 мин. 10:32 66 км. 1 ч. 59 мин. Холмогорская 10:43 1 мин. 10:44 75 км. 2 ч. 12 мин. Малька 10:52 4 мин. 10:56 81 км. 2 ч. 21 мин. Разъезд 1028км 11:10 8 мин. 11:18 91 км. 2 ч. 39 мин. Пермилово 11:25 1 мин. 11:26 99 км. 2 ч. 54 мин. Разъезд 1008км 11:36 1 мин. 11:37 109 км. 3 ч. 5 мин. Обозерская 11:47 117 км. 3 ч. 16 мин.