Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6523 Архангельск — Обозерская.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
08:31
3 ч. 16 мин.
11:47
24
Маршрут следования поезда 6523 Архангельск — Обозерская на карте со всеми остановками
Расписание поезда Архангельск — Обозерская с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Архангельск-Город
08:31
0 км.
0 ч. 0 мин.
Смольный Буян
08:36
08:38
2 км.
0 ч. 5 мин.
Остановочный пункт 1127км
08:43
08:44
5 км.
0 ч. 12 мин.
Лесозавод
08:47
08:48
6 км.
0 ч. 16 мин.
Бакарица
08:52
08:53
8 км.
0 ч. 21 мин.
Депо
08:58
08:59
11 км.
0 ч. 27 мин.
Исакогорка
09:02
09:05
12 км.
0 ч. 31 мин.
Остановочный пункт 1113км
09:12
09:13
16 км.
0 ч. 41 мин.
Остановочный Пункт 1112км
09:16
09:17
17 км.
0 ч. 45 мин.
Илес
09:22
09:25
19 км.
0 ч. 51 мин.
Остановочный пункт 1106км
09:29
09:30
21 км.
0 ч. 58 мин.
Брусеница
09:35
09:37
26 км.
1 ч. 4 мин.
Остановочный пункт 1096км
09:42
09:43
30 км.
1 ч. 11 мин.
Тундра
09:54
09:56
40 км.
1 ч. 23 мин.
Разъезд 1076км
10:05
10:06
46 км.
1 ч. 34 мин.
Ломовое
10:13
10:15
55 км.
1 ч. 42 мин.
Разъезд 1059км
10:24
10:25
63 км.
1 ч. 53 мин.
Лиственничный
10:30
10:32
66 км.
1 ч. 59 мин.
Холмогорская
10:43
10:44
75 км.
2 ч. 12 мин.
Малька
10:52
10:56
81 км.
2 ч. 21 мин.
Разъезд 1028км
11:10
11:18
91 км.
2 ч. 39 мин.
Пермилово
11:25
11:26
99 км.
2 ч. 54 мин.
Разъезд 1008км
11:36
11:37
109 км.
3 ч. 5 мин.
Обозерская
11:47
117 км.
3 ч. 16 мин.
