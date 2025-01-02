Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6529 Санкт-Петербург — Павловск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
11:29
0 ч. 37 мин.
12:06
10
Маршрут следования поезда 6529 Санкт-Петербург — Павловск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Павловск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
11:29
0 км.
0 ч. 0 мин.
Боровая
11:34
11:35
1 км.
0 ч. 5 мин.
Воздухоплавательный Парк
11:38
11:38
2 км.
0 ч. 9 мин.
Проспект Славы
11:43
11:43
6 км.
0 ч. 14 мин.
Купчино
11:46
11:47
8 км.
0 ч. 17 мин.
Шушары
11:49
11:50
10 км.
0 ч. 20 мин.
Паровозный Музей
11:52
11:53
12 км.
0 ч. 23 мин.
Детскосельская
11:57
11:57
17 км.
0 ч. 28 мин.
Царское Село
12:00
12:01
19 км.
0 ч. 31 мин.
Павловск
12:06
22 км.
0 ч. 37 мин.
