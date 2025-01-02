10
Маршрут следования поезда 6530 Павловск — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Павловск — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Павловск
12:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Царское Село
12:05
12:06
3 км.
0 ч. 5 мин.
Детскосельская
12:08
12:09
5 км.
0 ч. 8 мин.
Паровозный Музей
12:13
12:14
10 км.
0 ч. 13 мин.
Шушары
12:16
12:17
12 км.
0 ч. 16 мин.
Купчино
12:20
12:21
14 км.
0 ч. 20 мин.
Проспект Славы
12:23
12:24
16 км.
0 ч. 23 мин.
Воздухоплавательный Парк
12:29
12:29
20 км.
0 ч. 29 мин.
Боровая
12:33
12:34
21 км.
0 ч. 33 мин.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
12:39
22 км.
0 ч. 39 мин.
