Маршрут следования поезда 6536 Павловск — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Павловск — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Павловск
13:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Царское Село
13:20
13:21
3 км.
0 ч. 5 мин.
Детскосельская
13:23
13:24
5 км.
0 ч. 8 мин.
Паровозный Музей
13:28
13:29
10 км.
0 ч. 13 мин.
Шушары
13:31
13:32
12 км.
0 ч. 16 мин.
Купчино
13:35
13:36
14 км.
0 ч. 20 мин.
Проспект Славы
13:38
13:39
16 км.
0 ч. 23 мин.
Воздухоплавательный Парк
13:44
13:44
20 км.
0 ч. 29 мин.
Боровая
13:48
13:49
21 км.
0 ч. 33 мин.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
13:54
22 км.
0 ч. 39 мин.
