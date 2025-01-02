14:44
0 ч. 39 мин.
15:23
Маршрут следования поезда 6548 Павловск — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Павловск — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Павловск
14:44
0 км.
0 ч. 0 мин.
Царское Село
14:49
14:50
3 км.
0 ч. 5 мин.
Детскосельская
14:52
14:53
5 км.
0 ч. 8 мин.
Паровозный Музей
14:57
14:58
10 км.
0 ч. 13 мин.
Шушары
15:00
15:01
12 км.
0 ч. 16 мин.
Купчино
15:03
15:04
14 км.
0 ч. 19 мин.
Проспект Славы
15:07
15:07
16 км.
0 ч. 23 мин.
Воздухоплавательный Парк
15:12
15:12
20 км.
0 ч. 28 мин.
Боровая
15:16
15:17
21 км.
0 ч. 32 мин.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
15:23
22 км.
0 ч. 39 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Павловск → Санкт-Петербург Распечатать расписание поезда