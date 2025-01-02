Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6550 Павловск — Санкт-Петербург.
15:40
0 ч. 38 мин.
16:18
Маршрут следования поезда 6550 Павловск — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Павловск — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Павловск
15:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Царское Село
15:45
15:46
3 км.
0 ч. 5 мин.
Детскосельская
15:48
15:49
5 км.
0 ч. 8 мин.
Паровозный Музей
15:53
15:54
10 км.
0 ч. 13 мин.
Шушары
15:56
15:57
12 км.
0 ч. 16 мин.
Купчино
15:59
16:00
14 км.
0 ч. 19 мин.
Проспект Славы
16:03
16:03
16 км.
0 ч. 23 мин.
Воздухоплавательный Парк
16:08
16:08
20 км.
0 ч. 28 мин.
Боровая
16:12
16:13
21 км.
0 ч. 32 мин.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
16:18
22 км.
0 ч. 38 мин.
