Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6551 Санкт-Петербург — Павловск.
15:08
0 ч. 38 мин.
15:46
10
Маршрут следования поезда 6551 Санкт-Петербург — Павловск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Павловск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
15:08
0 км.
0 ч. 0 мин.
Боровая
15:13
15:14
1 км.
0 ч. 5 мин.
Воздухоплавательный Парк
15:17
15:18
2 км.
0 ч. 9 мин.
Проспект Славы
15:22
15:23
6 км.
0 ч. 14 мин.
Купчино
15:25
15:26
8 км.
0 ч. 17 мин.
Шушары
15:29
15:29
10 км.
0 ч. 21 мин.
Паровозный Музей
15:32
15:32
12 км.
0 ч. 24 мин.
Детскосельская
15:36
15:37
17 км.
0 ч. 28 мин.
Царское Село
15:39
15:40
19 км.
0 ч. 31 мин.
Павловск
15:46
22 км.
0 ч. 38 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Санкт-Петербург → Павловск Распечатать расписание поезда