Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6552 Павловск — Санкт-Петербург.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
15:56
0 ч. 39 мин.
16:35
10
Маршрут следования поезда 6552 Павловск — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Павловск — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Павловск
15:56
0 км.
0 ч. 0 мин.
Царское Село
16:01
16:02
3 км.
0 ч. 5 мин.
Детскосельская
16:05
16:05
5 км.
0 ч. 9 мин.
Паровозный Музей
16:10
16:10
10 км.
0 ч. 14 мин.
Шушары
16:13
16:13
12 км.
0 ч. 17 мин.
Купчино
16:16
16:17
14 км.
0 ч. 20 мин.
Проспект Славы
16:19
16:20
16 км.
0 ч. 23 мин.
Воздухоплавательный Парк
16:24
16:25
20 км.
0 ч. 28 мин.
Боровая
16:28
16:29
21 км.
0 ч. 32 мин.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
16:35
22 км.
0 ч. 39 мин.
