Маршрут следования и продажа билетов
16:30
0 ч. 38 мин.
17:08
Маршрут следования поезда 6557 Санкт-Петербург — Павловск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Павловск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
16:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Боровая
16:34
16:35
1 км.
0 ч. 4 мин.
Воздухоплавательный Парк
16:39
16:40
2 км.
0 ч. 9 мин.
Проспект Славы
16:44
16:45
6 км.
0 ч. 14 мин.
Купчино
16:47
16:48
8 км.
0 ч. 17 мин.
Шушары
16:51
16:51
10 км.
0 ч. 21 мин.
Паровозный Музей
16:54
16:54
12 км.
0 ч. 24 мин.
Детскосельская
16:58
16:59
17 км.
0 ч. 28 мин.
Царское Село
17:01
17:02
19 км.
0 ч. 31 мин.
Павловск
17:08
22 км.
0 ч. 38 мин.
