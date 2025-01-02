Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6558 Павловск — Санкт-Петербург.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
17:27
0 ч. 39 мин.
18:06
10
Маршрут следования поезда 6558 Павловск — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Павловск — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Павловск
17:27
0 км.
0 ч. 0 мин.
Царское Село
17:32
17:33
3 км.
0 ч. 5 мин.
Детскосельская
17:35
17:36
5 км.
0 ч. 8 мин.
Паровозный Музей
17:40
17:41
10 км.
0 ч. 13 мин.
Шушары
17:43
17:44
12 км.
0 ч. 16 мин.
Купчино
17:46
17:47
14 км.
0 ч. 19 мин.
Проспект Славы
17:50
17:50
16 км.
0 ч. 23 мин.
Воздухоплавательный Парк
17:55
17:55
20 км.
0 ч. 28 мин.
Боровая
17:59
18:00
21 км.
0 ч. 32 мин.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
18:06
22 км.
0 ч. 39 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Павловск → Санкт-Петербург Распечатать расписание поезда