Маршрут следования и продажа билетов
17:10
0 ч. 38 мин.
17:48
Маршрут следования поезда 6559 Санкт-Петербург — Павловск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Павловск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
17:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Боровая
17:15
17:16
1 км.
0 ч. 5 мин.
Воздухоплавательный Парк
17:19
17:20
2 км.
0 ч. 9 мин.
Проспект Славы
17:24
17:25
6 км.
0 ч. 14 мин.
Купчино
17:27
17:28
8 км.
0 ч. 17 мин.
Шушары
17:31
17:31
10 км.
0 ч. 21 мин.
Паровозный Музей
17:34
17:34
12 км.
0 ч. 24 мин.
Детскосельская
17:38
17:39
17 км.
0 ч. 28 мин.
Царское Село
17:41
17:42
19 км.
0 ч. 31 мин.
Павловск
17:48
22 км.
0 ч. 38 мин.
