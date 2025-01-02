Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6560 Павловск — Санкт-Петербург. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
17:59
0 ч. 41 мин.
18:40
10
Маршрут следования поезда 6560 Павловск — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Павловск — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Павловск
17:59
0 км.
0 ч. 0 мин.
Царское Село
18:04
18:05
3 км.
0 ч. 5 мин.
Детскосельская
18:07
18:08
5 км.
0 ч. 8 мин.
Паровозный Музей
18:12
18:13
10 км.
0 ч. 13 мин.
Шушары
18:15
18:16
12 км.
0 ч. 16 мин.
Купчино
18:19
18:20
14 км.
0 ч. 20 мин.
Проспект Славы
18:22
18:23
16 км.
0 ч. 23 мин.
Воздухоплавательный Парк
18:28
18:30
20 км.
0 ч. 29 мин.
Боровая
18:33
18:35
21 км.
0 ч. 34 мин.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
18:40
22 км.
0 ч. 41 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Павловск → Санкт-Петербург Распечатать расписание поезда