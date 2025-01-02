Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6562 Павловск — Санкт-Петербург.
18:32
0 ч. 39 мин.
19:11
10
Маршрут следования поезда 6562 Павловск — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Павловск — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Павловск
18:32
0 км.
0 ч. 0 мин.
Царское Село
18:37
18:38
3 км.
0 ч. 5 мин.
Детскосельская
18:40
18:41
5 км.
0 ч. 8 мин.
Паровозный Музей
18:45
18:46
10 км.
0 ч. 13 мин.
Шушары
18:48
18:49
12 км.
0 ч. 16 мин.
Купчино
18:51
18:52
14 км.
0 ч. 19 мин.
Проспект Славы
18:55
18:55
16 км.
0 ч. 23 мин.
Воздухоплавательный Парк
19:00
19:00
20 км.
0 ч. 28 мин.
Боровая
19:03
19:05
21 км.
0 ч. 31 мин.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
19:11
22 км.
0 ч. 39 мин.
