Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 6568 Павловск — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Павловск — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Павловск
18:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Царское Село
19:00
19:01
3 км.
0 ч. 5 мин.
Детскосельская
19:03
19:04
5 км.
0 ч. 8 мин.
Паровозный Музей
19:08
19:09
10 км.
0 ч. 13 мин.
Шушары
19:11
19:12
12 км.
0 ч. 16 мин.
Купчино
19:14
19:15
14 км.
0 ч. 19 мин.
Проспект Славы
19:18
19:18
16 км.
0 ч. 23 мин.
Воздухоплавательный Парк
19:23
19:23
20 км.
0 ч. 28 мин.
Боровая
19:26
19:28
21 км.
0 ч. 31 мин.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
19:34
22 км.
0 ч. 39 мин.
