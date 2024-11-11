Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 657Э Владикавказ — Анапа. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
17:07
17 ч. 30 мин.
10:37
16
Маршрут следования поезда 657Э Владикавказ — Анапа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Владикавказ — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Владикавказ
17:07
0 км.
0 ч. 0 мин.
Беслан
17:37
18:10
21 км.
0 ч. 30 мин.
Муртазово
18:48
18:50
67 км.
1 ч. 41 мин.
Котляревская
19:07
19:10
83 км.
2 ч. 0 мин.
Прохладная
19:33
19:51
97 км.
2 ч. 26 мин.
Аполлонская
20:24
20:26
136 км.
3 ч. 17 мин.
Георгиевск
20:50
20:52
162 км.
3 ч. 43 мин.
Минеральные Воды
21:17
21:51
189 км.
4 ч. 10 мин.
Невинномысская
23:57
00:02
293 км.
6 ч. 50 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
01:03
01:08
370 км.
7 ч. 56 мин.
Кавказская
02:01
02:48
435 км.
8 ч. 54 мин.
Гречишкино
03:30
03:40
466 км.
10 ч. 23 мин.
Усть-Лабинская
04:23
04:30
507 км.
11 ч. 16 мин.
Краснодар 1
05:40
05:57
566 км.
12 ч. 33 мин.
Абинская
08:23
08:25
634 км.
15 ч. 16 мин.
Анапа
10:37
699 км.
17 ч. 30 мин.
