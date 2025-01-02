Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 6571 Санкт-Петербург — Павловск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Павловск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
19:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Боровая
19:04
19:05
1 км.
0 ч. 4 мин.
Воздухоплавательный Парк
19:08
19:08
2 км.
0 ч. 8 мин.
Проспект Славы
19:13
19:13
6 км.
0 ч. 13 мин.
Купчино
19:16
19:17
8 км.
0 ч. 16 мин.
Шушары
19:19
19:20
10 км.
0 ч. 19 мин.
Паровозный Музей
19:22
19:23
12 км.
0 ч. 22 мин.
Детскосельская
19:27
19:27
17 км.
0 ч. 27 мин.
Царское Село
19:30
19:31
19 км.
0 ч. 30 мин.
Павловск
19:36
22 км.
0 ч. 36 мин.
