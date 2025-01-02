Маршрут следования поезда 6573 Санкт-Петербург — Павловск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Павловск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
20:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Боровая
20:04
20:05
1 км.
0 ч. 4 мин.
Воздухоплавательный Парк
20:08
20:09
2 км.
0 ч. 8 мин.
Проспект Славы
20:13
20:14
6 км.
0 ч. 13 мин.
Купчино
20:16
20:17
8 км.
0 ч. 16 мин.
Шушары
20:20
20:20
10 км.
0 ч. 20 мин.
Паровозный Музей
20:23
20:23
12 км.
0 ч. 23 мин.
Детскосельская
20:27
20:28
17 км.
0 ч. 27 мин.
Царское Село
20:30
20:31
19 км.
0 ч. 30 мин.
Павловск
20:37
22 км.
0 ч. 37 мин.
