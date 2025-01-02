Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6574 Павловск — Санкт-Петербург. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 6574 Павловск — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Павловск — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Павловск
20:39
0 км.
0 ч. 0 мин.
Царское Село
20:44
20:45
3 км.
0 ч. 5 мин.
Детскосельская
20:48
20:48
5 км.
0 ч. 9 мин.
Паровозный Музей
20:53
20:53
10 км.
0 ч. 14 мин.
Шушары
20:56
20:57
12 км.
0 ч. 17 мин.
Купчино
20:59
21:00
14 км.
0 ч. 20 мин.
Проспект Славы
21:03
21:03
16 км.
0 ч. 24 мин.
Воздухоплавательный Парк
21:08
21:09
20 км.
0 ч. 29 мин.
Боровая
21:12
21:13
21 км.
0 ч. 33 мин.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
21:18
22 км.
0 ч. 39 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Павловск → Санкт-Петербург Распечатать расписание поезда