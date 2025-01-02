Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6575 Санкт-Петербург — Павловск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
23:49
0 ч. 36 мин.
00:25
9
Маршрут следования поезда 6575 Санкт-Петербург — Павловск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Павловск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
23:49
0 км.
0 ч. 0 мин.
Боровая
23:54
23:55
1 км.
0 ч. 5 мин.
Воздухоплавательный Парк
23:58
23:58
2 км.
0 ч. 9 мин.
Проспект Славы
00:03
00:03
6 км.
0 ч. 14 мин.
Купчино
00:06
00:07
8 км.
0 ч. 17 мин.
Шушары
00:09
00:10
10 км.
0 ч. 20 мин.
Детскосельская
00:16
00:16
17 км.
0 ч. 27 мин.
Царское Село
00:19
00:20
19 км.
0 ч. 30 мин.
Павловск
00:25
22 км.
0 ч. 36 мин.
