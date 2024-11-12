Маршрут следования и продажа билетов
20:29
9 ч. 32 мин.
06:01
22
Маршрут следования поезда 658Б Брест — Минск (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Брест — Минск (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Брест-Центральный
20:29
0 км.
0 ч. 0 мин.
Жабинка
20:53
20:56
25 км.
0 ч. 24 мин.
Кобрин
21:19
21:22
47 км.
0 ч. 50 мин.
Городец
21:48
21:52
70 км.
1 ч. 19 мин.
Антополь
22:00
22:02
76 км.
1 ч. 31 мин.
Дрогичин
22:18
22:20
94 км.
1 ч. 49 мин.
Дрогичин Город
22:28
22:30
100 км.
1 ч. 59 мин.
Янов-Полесский
23:01
23:03
127 км.
2 ч. 32 мин.
Юхновичи
23:14
23:18
139 км.
2 ч. 45 мин.
Пинск
23:44
23:58
163 км.
3 ч. 15 мин.
Парохонск
00:22
00:24
189 км.
3 ч. 53 мин.
Ловча
00:40
00:44
204 км.
4 ч. 11 мин.
Лунинец
01:05
01:35
218 км.
4 ч. 36 мин.
Люща
02:01
02:02
241 км.
5 ч. 32 мин.
Мальковичи
02:16
02:18
254 км.
5 ч. 47 мин.
Ганцевичи
02:45
02:48
280 км.
6 ч. 16 мин.
Ляховичи
03:22
03:24
313 км.
6 ч. 53 мин.
Барановичи-Полесские
03:44
04:00
329 км.
7 ч. 15 мин.
Городея
04:32
04:34
367 км.
8 ч. 3 мин.
Столбцы
04:52
04:54
390 км.
8 ч. 23 мин.
Койданово
05:23
05:25
424 км.
8 ч. 54 мин.
Минск
Пассажирский
06:01
458 км.
9 ч. 32 мин.
