Маршрут следования и продажа билетов
02:54
6 ч. 17 мин.
09:11
57
Маршрут следования поезда 6606 Нижний Тагил — Каменск-Уральский на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижний Тагил — Каменск-Уральский с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижний Тагил
02:54
0 км.
0 ч. 0 мин.
Остановочный пункт 365км
02:58
02:59
2 км.
0 ч. 4 мин.
Старатель
03:04
03:05
6 км.
0 ч. 10 мин.
Шайтанка
03:15
03:16
13 км.
0 ч. 21 мин.
Совхоз Леневский
03:21
03:22
17 км.
0 ч. 27 мин.
Анатольская
03:30
03:31
22 км.
0 ч. 36 мин.
Быньговский
03:47
03:48
34 км.
0 ч. 53 мин.
Невьянск
03:58
04:13
45 км.
1 ч. 4 мин.
Остановочный пункт 419км
04:20
04:21
51 км.
1 ч. 26 мин.
Шурала
04:24
04:25
53 км.
1 ч. 30 мин.
Нейва
04:30
04:31
59 км.
1 ч. 36 мин.
Нейво-Рудянская
04:34
04:35
62 км.
1 ч. 40 мин.
Верх-Нейвинск
04:43
04:44
70 км.
1 ч. 49 мин.
Мурзинка
04:53
05:06
78 км.
1 ч. 59 мин.
Калиново
05:12
05:13
82 км.
2 ч. 18 мин.
Таватуй
05:21
05:22
89 км.
2 ч. 27 мин.
Остановочный пункт 466км
05:26
05:27
92 км.
2 ч. 32 мин.
Аять
05:32
05:33
95 км.
2 ч. 38 мин.
Остановочный пункт 472км
05:37
05:38
96 км.
2 ч. 43 мин.
Сагра
05:42
05:43
98 км.
2 ч. 48 мин.
Остановочный пункт 479км
05:48
05:49
102 км.
2 ч. 54 мин.
Исеть
05:54
05:55
105 км.
3 ч. 0 мин.
Гать
06:04
06:05
110 км.
3 ч. 10 мин.
Шувакиш
06:11
06:12
114 км.
3 ч. 17 мин.
Огородная
06:15
06:16
116 км.
3 ч. 21 мин.
Екатеринбург-Сортировочный
06:23
06:24
118 км.
3 ч. 29 мин.
Электродепо
06:27
06:28
121 км.
3 ч. 33 мин.
Виз
06:32
06:33
123 км.
3 ч. 38 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
06:39
07:00
125 км.
3 ч. 45 мин.
Первомайская
07:05
07:06
127 км.
4 ч. 11 мин.
Шарташ
07:08
07:09
128 км.
4 ч. 14 мин.
Путевка
07:14
07:15
131 км.
4 ч. 20 мин.
Чапаевская
07:18
07:19
132 км.
4 ч. 24 мин.
Лечебный
07:22
07:23
133 км.
4 ч. 28 мин.
Компрессорный Завод
07:26
07:27
136 км.
4 ч. 32 мин.
Кольцово
07:31
07:32
139 км.
4 ч. 37 мин.
Мельница
07:38
07:39
146 км.
4 ч. 44 мин.
Арамиль
07:42
07:43
148 км.
4 ч. 48 мин.
Остановочный пункт 29км
07:45
07:46
150 км.
4 ч. 51 мин.
Хризолитовый
07:51
07:52
155 км.
4 ч. 57 мин.
Строитель
07:57
07:58
161 км.
5 ч. 3 мин.
Колюткино
08:02
08:03
164 км.
5 ч. 8 мин.
Большие Брусяны
08:06
08:07
166 км.
5 ч. 12 мин.
Остановочный пункт 49км
08:09
08:10
168 км.
5 ч. 15 мин.
Остановочный Пункт 51км
08:12
08:13
170 км.
5 ч. 18 мин.
Марамзино
08:17
08:18
172 км.
5 ч. 23 мин.
Златогорова
08:20
08:21
176 км.
5 ч. 26 мин.
Остановочный Пункт 61км
08:24
08:25
177 км.
5 ч. 30 мин.
Храмцовская
08:30
08:31
180 км.
5 ч. 36 мин.
Кисловское
08:38
08:39
186 км.
5 ч. 44 мин.
Перебор
08:42
08:43
189 км.
5 ч. 48 мин.
Покровское
08:47
08:48
192 км.
5 ч. 53 мин.
Малая Белоносова
08:51
08:52
195 км.
5 ч. 57 мин.
Кодинский
08:55
08:56
199 км.
6 ч. 1 мин.
Кунавино
09:00
09:01
203 км.
6 ч. 6 мин.
Соцгород
09:05
09:06
207 км.
6 ч. 11 мин.
Каменск-Уральский
09:11
209 км.
6 ч. 17 мин.
