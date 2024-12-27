Расписание поезда Нижний Тагил — Каменск-Уральский с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути: Нижний Тагил 02:54 0 км. 0 ч. 0 мин. Остановочный пункт 365км 02:58 1 мин. 02:59 2 км. 0 ч. 4 мин. Старатель 03:04 1 мин. 03:05 6 км. 0 ч. 10 мин. Шайтанка 03:15 1 мин. 03:16 13 км. 0 ч. 21 мин. Совхоз Леневский 03:21 1 мин. 03:22 17 км. 0 ч. 27 мин. Анатольская 03:30 1 мин. 03:31 22 км. 0 ч. 36 мин. Быньговский 03:47 1 мин. 03:48 34 км. 0 ч. 53 мин. Невьянск 03:58 15 мин. 04:13 45 км. 1 ч. 4 мин. Остановочный пункт 419км 04:20 1 мин. 04:21 51 км. 1 ч. 26 мин. Шурала 04:24 1 мин. 04:25 53 км. 1 ч. 30 мин. Нейва 04:30 1 мин. 04:31 59 км. 1 ч. 36 мин. Нейво-Рудянская 04:34 1 мин. 04:35 62 км. 1 ч. 40 мин. Верх-Нейвинск 04:43 1 мин. 04:44 70 км. 1 ч. 49 мин. Мурзинка 04:53 13 мин. 05:06 78 км. 1 ч. 59 мин. Калиново 05:12 1 мин. 05:13 82 км. 2 ч. 18 мин. Таватуй 05:21 1 мин. 05:22 89 км. 2 ч. 27 мин. Остановочный пункт 466км 05:26 1 мин. 05:27 92 км. 2 ч. 32 мин. Аять 05:32 1 мин. 05:33 95 км. 2 ч. 38 мин. Остановочный пункт 472км 05:37 1 мин. 05:38 96 км. 2 ч. 43 мин. Сагра 05:42 1 мин. 05:43 98 км. 2 ч. 48 мин. Остановочный пункт 479км 05:48 1 мин. 05:49 102 км. 2 ч. 54 мин. Исеть 05:54 1 мин. 05:55 105 км. 3 ч. 0 мин. Гать 06:04 1 мин. 06:05 110 км. 3 ч. 10 мин. Шувакиш 06:11 1 мин. 06:12 114 км. 3 ч. 17 мин. Огородная 06:15 1 мин. 06:16 116 км. 3 ч. 21 мин. Екатеринбург-Сортировочный 06:23 1 мин. 06:24 118 км. 3 ч. 29 мин. Электродепо 06:27 1 мин. 06:28 121 км. 3 ч. 33 мин. Виз 06:32 1 мин. 06:33 123 км. 3 ч. 38 мин. Екатеринбург

Пассажирский 06:39 21 мин. 07:00 125 км. 3 ч. 45 мин. Первомайская 07:05 1 мин. 07:06 127 км. 4 ч. 11 мин. Шарташ 07:08 1 мин. 07:09 128 км. 4 ч. 14 мин. Путевка 07:14 1 мин. 07:15 131 км. 4 ч. 20 мин. Чапаевская 07:18 1 мин. 07:19 132 км. 4 ч. 24 мин. Лечебный 07:22 1 мин. 07:23 133 км. 4 ч. 28 мин. Компрессорный Завод 07:26 1 мин. 07:27 136 км. 4 ч. 32 мин. Кольцово 07:31 1 мин. 07:32 139 км. 4 ч. 37 мин. Мельница 07:38 1 мин. 07:39 146 км. 4 ч. 44 мин. Арамиль 07:42 1 мин. 07:43 148 км. 4 ч. 48 мин. Остановочный пункт 29км 07:45 1 мин. 07:46 150 км. 4 ч. 51 мин. Хризолитовый 07:51 1 мин. 07:52 155 км. 4 ч. 57 мин. Строитель 07:57 1 мин. 07:58 161 км. 5 ч. 3 мин. Колюткино 08:02 1 мин. 08:03 164 км. 5 ч. 8 мин. Большие Брусяны 08:06 1 мин. 08:07 166 км. 5 ч. 12 мин. Остановочный пункт 49км 08:09 1 мин. 08:10 168 км. 5 ч. 15 мин. Остановочный Пункт 51км 08:12 1 мин. 08:13 170 км. 5 ч. 18 мин. Марамзино 08:17 1 мин. 08:18 172 км. 5 ч. 23 мин. Златогорова 08:20 1 мин. 08:21 176 км. 5 ч. 26 мин. Остановочный Пункт 61км 08:24 1 мин. 08:25 177 км. 5 ч. 30 мин. Храмцовская 08:30 1 мин. 08:31 180 км. 5 ч. 36 мин. Кисловское 08:38 1 мин. 08:39 186 км. 5 ч. 44 мин. Перебор 08:42 1 мин. 08:43 189 км. 5 ч. 48 мин. Покровское 08:47 1 мин. 08:48 192 км. 5 ч. 53 мин. Малая Белоносова 08:51 1 мин. 08:52 195 км. 5 ч. 57 мин. Кодинский 08:55 1 мин. 08:56 199 км. 6 ч. 1 мин. Кунавино 09:00 1 мин. 09:01 203 км. 6 ч. 6 мин. Соцгород 09:05 1 мин. 09:06 207 км. 6 ч. 11 мин. Каменск-Уральский 09:11 209 км. 6 ч. 17 мин.