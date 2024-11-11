Поезд 663Р Москва — Псков

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

21:42

Москва

14 ч. 28 мин.

12:10

Псков

21

Маршрут следования поезда 663Р Москва — Псков на карте со всеми остановками

Расписание поезда Москва — Псков с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Москва
Рижский Вокзал

21:42

0 км.

0 ч. 0 мин.

Волоколамск

23:52

26 мин.

00:18

108 км.

2 ч. 10 мин.

Княжьи Горы

01:05

2 мин.

01:07

152 км.

3 ч. 23 мин.

Погорелое Городище

01:24

2 мин.

01:26

172 км.

3 ч. 42 мин.

Зубцов

01:47

2 мин.

01:49

194 км.

4 ч. 5 мин.

Ржев-Балтийский

02:10

25 мин.

02:35

211 км.

4 ч. 28 мин.

Оленино

03:19

4 мин.

03:23

262 км.

5 ч. 37 мин.

Мостовая

03:44

2 мин.

03:46

283 км.

6 ч. 2 мин.

Нелидово

04:09

9 мин.

04:18

305 км.

6 ч. 27 мин.

Земцы

04:53

2 мин.

04:55

329 км.

7 ч. 11 мин.

Западная Двина

05:13

6 мин.

05:19

347 км.

7 ч. 31 мин.

Старая Торопа

05:45

2 мин.

05:47

372 км.

8 ч. 3 мин.

Жижица

06:06

2 мин.

06:08

391 км.

8 ч. 24 мин.

Кунья

06:29

6 мин.

06:35

413 км.

8 ч. 47 мин.

Великие Луки

07:00

35 мин.

07:35

439 км.

9 ч. 18 мин.

Новосокольники

08:07

3 мин.

08:10

464 км.

10 ч. 25 мин.

Локня

08:53

2 мин.

08:55

517 км.

11 ч. 11 мин.

Сущево

09:20

2 мин.

09:22

541 км.

11 ч. 38 мин.

Дедовичи

10:12

2 мин.

10:14

601 км.

12 ч. 30 мин.

Порхов

11:06

6 мин.

11:12

635 км.

13 ч. 24 мин.

Псков
Пассажирский

12:10

704 км.

14 ч. 28 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Псков Распечатать расписание поезда

Информация о поезде 663Р

Планируете поездку по маршруту Москва — Псков? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 663Р. Этот поезд отправляется со станции Москва в 21:42 и прибывает на конечную станцию Псков в 12:10. Вся дорога занимает 14 ч. 28 мин., а суммарное время стоянок составляет - 2 ч. 20 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 663Р

Количество остановок поезда:

21 станция

Самая длинная остановка:

35 мин. – станция Великие Луки

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Алина

    Возмутительно, что кондуктор заходит в двери купе даже не постучав перед этим!!! А если я передеваюсь и стою без одежды, что за хамство! Даже решила написать про это в интернете!!!

  2. Роман Сергеевич

    Поездка прошла хорошо. В вагоне есть кондиционер, однако его решили не включать, потому что некоторым может быть холодно. Мне например было жарковато. Могли бы хотя бы периодически его на минут 20-30 включать.

  3. Елена

    В вагоне было очень жарко и не работали отдельные светильники, которые специально сделаны для того, чтобы не мешать светом другим пассажирам. Спать было пактически нереально, я вся вспотела.

  4. Лидия А.

    В купе имелся биотуалет и все необходимое для того, чтобы комфортно переместиться в точку назначения. Единственное что меня напрягало – это то что поезд какой-то медленный. Под конец уже начал конь брать, когда доедем.

  5. Егор

    Поездка прошла не совсем так, как я планировал. Я хотел отдохнуть и выспаться, а оказалось что не особо получится, потому что в вагоне ехал маленький ребенок, который постоянно плакал и будил меня посреди сна.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
