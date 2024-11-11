Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 663Р Москва — Псков. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 663Р Москва — Псков на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Псков с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Рижский Вокзал
21:42
0 км.
0 ч. 0 мин.
Волоколамск
23:52
00:18
108 км.
2 ч. 10 мин.
Княжьи Горы
01:05
01:07
152 км.
3 ч. 23 мин.
Погорелое Городище
01:24
01:26
172 км.
3 ч. 42 мин.
Зубцов
01:47
01:49
194 км.
4 ч. 5 мин.
Ржев-Балтийский
02:10
02:35
211 км.
4 ч. 28 мин.
Оленино
03:19
03:23
262 км.
5 ч. 37 мин.
Мостовая
03:44
03:46
283 км.
6 ч. 2 мин.
Нелидово
04:09
04:18
305 км.
6 ч. 27 мин.
Земцы
04:53
04:55
329 км.
7 ч. 11 мин.
Западная Двина
05:13
05:19
347 км.
7 ч. 31 мин.
Старая Торопа
05:45
05:47
372 км.
8 ч. 3 мин.
Жижица
06:06
06:08
391 км.
8 ч. 24 мин.
Кунья
06:29
06:35
413 км.
8 ч. 47 мин.
Великие Луки
07:00
07:35
439 км.
9 ч. 18 мин.
Новосокольники
08:07
08:10
464 км.
10 ч. 25 мин.
Локня
08:53
08:55
517 км.
11 ч. 11 мин.
Сущево
09:20
09:22
541 км.
11 ч. 38 мин.
Дедовичи
10:12
10:14
601 км.
12 ч. 30 мин.
Порхов
11:06
11:12
635 км.
13 ч. 24 мин.
Псков
Пассажирский
12:10
704 км.
14 ч. 28 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Псков Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Возмутительно, что кондуктор заходит в двери купе даже не постучав перед этим!!! А если я передеваюсь и стою без одежды, что за хамство! Даже решила написать про это в интернете!!!
Поездка прошла хорошо. В вагоне есть кондиционер, однако его решили не включать, потому что некоторым может быть холодно. Мне например было жарковато. Могли бы хотя бы периодически его на минут 20-30 включать.
В вагоне было очень жарко и не работали отдельные светильники, которые специально сделаны для того, чтобы не мешать светом другим пассажирам. Спать было пактически нереально, я вся вспотела.
В купе имелся биотуалет и все необходимое для того, чтобы комфортно переместиться в точку назначения. Единственное что меня напрягало – это то что поезд какой-то медленный. Под конец уже начал конь брать, когда доедем.
Поездка прошла не совсем так, как я планировал. Я хотел отдохнуть и выспаться, а оказалось что не особо получится, потому что в вагоне ехал маленький ребенок, который постоянно плакал и будил меня посреди сна.