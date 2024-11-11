Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 6648 Апрелевка — Владимир на карте со всеми остановками
Расписание поезда Апрелевка — Владимир с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Апрелевка
06:37
0 км.
0 ч. 0 мин.
Победа
06:40
06:41
2 км.
0 ч. 3 мин.
Крекшино
06:43
06:44
3 км.
0 ч. 6 мин.
Санино
06:46
06:47
4 км.
0 ч. 9 мин.
Кокошкино
06:50
06:50
6 км.
0 ч. 13 мин.
Толстопальцево
06:52
06:52
7 км.
0 ч. 15 мин.
Лесной Городок
06:56
06:57
10 км.
0 ч. 19 мин.
Внуково
07:01
07:01
13 км.
0 ч. 24 мин.
Мичуринец
07:04
07:04
15 км.
0 ч. 27 мин.
Переделкино
07:07
07:08
17 км.
0 ч. 30 мин.
Солнечная
07:10
07:11
18 км.
0 ч. 33 мин.
Мещерская
Киевское Направление
07:14
07:14
20 км.
0 ч. 37 мин.
Очаково I
07:17
07:17
22 км.
0 ч. 40 мин.
Аминьевская
07:19
07:20
23 км.
0 ч. 42 мин.
Матвеевское
07:21
07:22
24 км.
0 ч. 44 мин.
Минская
07:25
07:25
26 км.
0 ч. 48 мин.
Поклонная
07:27
07:28
27 км.
0 ч. 50 мин.
Кутузовская
Мцд-4
07:30
07:31
28 км.
0 ч. 53 мин.
Москва-Сити
Мцд-4
07:32
07:32
29 км.
0 ч. 55 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
07:40
07:41
33 км.
1 ч. 3 мин.
Савеловская
07:44
07:44
35 км.
1 ч. 7 мин.
Марьина Роща
07:47
07:47
37 км.
1 ч. 10 мин.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
07:52
07:53
39 км.
1 ч. 15 мин.
Москва
Курский Вокзал
07:56
07:57
41 км.
1 ч. 19 мин.
Серп И Молот
08:00
08:01
42 км.
1 ч. 23 мин.
Нижегородская
08:06
08:08
45 км.
1 ч. 29 мин.
Новогиреево
08:14
08:14
50 км.
1 ч. 37 мин.
Реутов
08:17
08:17
52 км.
1 ч. 40 мин.
Железнодорожная
08:27
08:29
61 км.
1 ч. 50 мин.
Заря
08:33
08:34
65 км.
1 ч. 56 мин.
Купавна
08:37
08:38
67 км.
2 ч. 0 мин.
Остановочный пункт 33км
08:41
08:41
69 км.
2 ч. 4 мин.
Электроугли
08:44
08:45
72 км.
2 ч. 7 мин.
Храпуново
08:52
08:52
81 км.
2 ч. 15 мин.
Фрязево
08:58
08:59
88 км.
2 ч. 21 мин.
Павловский Посад
09:09
09:11
101 км.
2 ч. 32 мин.
Назарьево
09:16
09:16
107 км.
2 ч. 39 мин.
Дрезна
09:20
09:21
111 км.
2 ч. 43 мин.
Кабаново
09:25
09:25
116 км.
2 ч. 48 мин.
Остановочный пункт 87км
09:27
09:28
118 км.
2 ч. 50 мин.
Орехово-Зуево
09:31
09:32
120 км.
2 ч. 54 мин.
Крутое
09:35
09:36
122 км.
2 ч. 58 мин.
Воиново
09:41
09:42
127 км.
3 ч. 4 мин.
Усад
09:44
09:44
130 км.
3 ч. 7 мин.
Глубоково
09:48
09:48
133 км.
3 ч. 11 мин.
Покров
09:51
09:52
136 км.
3 ч. 14 мин.
Платформа 113км
09:56
09:56
140 км.
3 ч. 19 мин.
Омутище
09:59
09:59
142 км.
3 ч. 22 мин.
Леоново
10:03
10:03
146 км.
3 ч. 26 мин.
Петушки
10:08
10:09
150 км.
3 ч. 31 мин.
Костерево
10:17
10:18
159 км.
3 ч. 40 мин.
Болдино
10:24
10:25
166 км.
3 ч. 47 мин.
Сушнево
10:29
10:30
168 км.
3 ч. 52 мин.
Ундол
10:39
10:40
182 км.
4 ч. 2 мин.
Остановочный пункт 170км
10:46
10:47
191 км.
4 ч. 9 мин.
Колокша
10:51
10:52
194 км.
4 ч. 14 мин.
Юрьевец
10:57
10:58
200 км.
4 ч. 20 мин.
Владимир
11:07
209 км.
4 ч. 30 мин.
