Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 664Б Брест — Минск (Беларусь).
16:38
4 ч. 1 мин.
20:39
Маршрут следования поезда 664Б Брест — Минск (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Брест — Минск (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Брест-Центральный
16:38
0 км.
0 ч. 0 мин.
Жабинка
17:00
17:01
25 км.
0 ч. 22 мин.
Оранчицы
17:31
17:32
70 км.
0 ч. 53 мин.
Береза-Город
17:52
17:53
101 км.
1 ч. 14 мин.
Ивацевичи
18:16
18:17
131 км.
1 ч. 38 мин.
Барановичи-Центральные
18:59
19:01
195 км.
2 ч. 21 мин.
Минск
Пассажирский
20:39
328 км.
4 ч. 1 мин.
