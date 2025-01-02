Маршрут следования и продажа билетов
07:48
2 ч. 57 мин.
10:45
Маршрут следования поезда 6685 Санкт-Петербург — Рогавка на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Рогавка с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
07:48
0 км.
0 ч. 0 мин.
Проспект Славы
07:59
08:00
7 км.
0 ч. 11 мин.
Купчино
08:02
08:03
9 км.
0 ч. 14 мин.
Шушары
08:06
08:06
11 км.
0 ч. 18 мин.
Царское Село
08:15
08:16
20 км.
0 ч. 27 мин.
Павловск
08:20
08:26
23 км.
0 ч. 32 мин.
Новолисино
08:44
08:45
37 км.
0 ч. 56 мин.
Вспомогательный Пост 46 км
08:51
08:51
38 км.
1 ч. 3 мин.
Родничок
08:56
08:57
818 км.
1 ч. 8 мин.
Остановочный Пункт 51км
09:01
09:02
1569 км.
1 ч. 13 мин.
Остановочный Пункт 53км
09:05
09:06
1570 км.
1 ч. 17 мин.
Лустовка
09:21
09:22
1571 км.
1 ч. 33 мин.
Кастенская
09:37
09:38
1582 км.
1 ч. 49 мин.
Остановочный пункт 77км
Участок Кастенская-Еглино
09:43
09:44
1585 км.
1 ч. 55 мин.
Еглино
09:52
09:52
1591 км.
2 ч. 4 мин.
Радофинниково
10:08
10:09
1603 км.
2 ч. 20 мин.
Остановочный пункт 100км
10:15
10:16
1604 км.
2 ч. 27 мин.
Вязов Ручей
10:19
10:20
1605 км.
2 ч. 31 мин.
Остановочный пункт 104км
10:23
10:24
1606 км.
2 ч. 35 мин.
Огорелье
10:30
10:31
1607 км.
2 ч. 42 мин.
Рогавка
10:45
1617 км.
2 ч. 57 мин.
