Маршрут следования и продажа билетов
19:31
2 ч. 55 мин.
22:26
21
Маршрут следования поезда 6686 Рогавка — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Рогавка — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Рогавка
19:31
0 км.
0 ч. 0 мин.
Огорелье
19:44
19:45
10 км.
0 ч. 13 мин.
Остановочный пункт 104км
19:52
19:53
11 км.
0 ч. 21 мин.
Вязов Ручей
19:56
19:57
12 км.
0 ч. 25 мин.
Остановочный пункт 100км
19:59
20:00
13 км.
0 ч. 28 мин.
Радофинниково
20:06
20:07
14 км.
0 ч. 35 мин.
Еглино
20:23
20:24
26 км.
0 ч. 52 мин.
Остановочный пункт 77км
Участок Кастенская-Еглино
20:33
20:34
32 км.
1 ч. 2 мин.
Кастенская
20:40
20:41
35 км.
1 ч. 9 мин.
Лустовка
20:56
20:57
46 км.
1 ч. 25 мин.
Остановочный Пункт 53км
21:12
21:13
47 км.
1 ч. 41 мин.
Остановочный Пункт 51км
21:16
21:17
48 км.
1 ч. 45 мин.
Родничок
21:21
21:22
799 км.
1 ч. 50 мин.
Вспомогательный Пост 46 км
21:26
21:27
1579 км.
1 ч. 55 мин.
Новолисино
21:32
21:34
1580 км.
2 ч. 1 мин.
Павловск
21:51
21:52
1594 км.
2 ч. 20 мин.
Царское Село
21:57
21:58
1597 км.
2 ч. 26 мин.
Купчино
22:06
22:07
1609 км.
2 ч. 35 мин.
Проспект Славы
22:10
22:11
1611 км.
2 ч. 39 мин.
Боровая
22:19
22:20
1617 км.
2 ч. 48 мин.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
22:26
1618 км.
2 ч. 55 мин.
