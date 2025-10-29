19:36
9 ч. 52 мин.
05:28
38
Маршрут следования поезда 6687 Сосьва — Екатеринбург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Сосьва — Екатеринбург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Сосьва
19:36
0 км.
0 ч. 0 мин.
Новая Заря
19:59
20:29
11 км.
0 ч. 23 мин.
Сосьва Новая
20:42
20:43
21 км.
1 ч. 6 мин.
Остановочный пункт 97км
20:49
20:50
25 км.
1 ч. 13 мин.
Остановочный пункт 101км
20:55
20:56
28 км.
1 ч. 19 мин.
Усть-Березовка
21:14
21:15
43 км.
1 ч. 38 мин.
Предтурье
21:31
21:33
56 км.
1 ч. 55 мин.
Белая Глина
21:41
21:42
61 км.
2 ч. 5 мин.
Карпунино
21:47
21:48
64 км.
2 ч. 11 мин.
Хабарчиха
22:17
22:18
85 км.
2 ч. 41 мин.
Ерзовка
22:29
22:30
93 км.
2 ч. 53 мин.
Мугайское
22:54
22:55
115 км.
3 ч. 18 мин.
Бубчиково
23:13
23:14
127 км.
3 ч. 37 мин.
Верхняя Синячиха
23:37
23:38
141 км.
4 ч. 1 мин.
Синячиха
23:46
23:48
147 км.
4 ч. 10 мин.
Алапаевск
23:59
00:39
156 км.
4 ч. 23 мин.
Остановочный пункт 125км
00:46
00:47
157 км.
5 ч. 10 мин.
Коптелово
01:12
01:14
158 км.
5 ч. 36 мин.
Самоцвет
01:26
01:27
166 км.
5 ч. 50 мин.
Незевай
01:42
01:43
178 км.
6 ч. 6 мин.
Егоршино
02:02
02:22
192 км.
6 ч. 26 мин.
Большая Трифоновка
02:29
02:30
194 км.
6 ч. 53 мин.
Красные Орлы
02:43
02:44
202 км.
7 ч. 7 мин.
Реж
03:05
03:08
217 км.
7 ч. 29 мин.
Стриганово
03:18
03:19
225 км.
7 ч. 42 мин.
Костоусово
03:29
03:30
233 км.
7 ч. 53 мин.
Крутиха
03:41
03:42
242 км.
8 ч. 5 мин.
Адуй
03:51
03:53
250 км.
8 ч. 15 мин.
Копалуха
04:02
04:03
255 км.
8 ч. 26 мин.
Теплый Ключ
04:07
04:08
257 км.
8 ч. 31 мин.
Монетная
04:18
04:20
263 км.
8 ч. 42 мин.
Кедровка
04:31
04:33
270 км.
8 ч. 55 мин.
Березит
04:43
04:44
276 км.
9 ч. 7 мин.
Аппаратная
04:58
05:00
285 км.
9 ч. 22 мин.
Синие Камни
05:07
05:08
286 км.
9 ч. 31 мин.
Шарташ
05:15
05:17
287 км.
9 ч. 39 мин.
Первомайская
05:20
05:22
288 км.
9 ч. 44 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
05:28
290 км.
9 ч. 52 мин.
