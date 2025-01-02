22:50
8 ч. 55 мин.
07:45
Маршрут следования поезда 668Б Брест — Минск (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Брест — Минск (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Брест-Центральный
22:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Жабинка
23:13
23:17
25 км.
0 ч. 23 мин.
Кобрин
23:38
23:41
47 км.
0 ч. 48 мин.
Антополь
00:03
00:05
76 км.
1 ч. 13 мин.
Дрогичин Город
00:33
00:35
101 км.
1 ч. 43 мин.
Янов-Полесский
01:04
01:06
128 км.
2 ч. 14 мин.
Пинск
01:34
01:38
164 км.
2 ч. 44 мин.
Лунинец
02:35
02:59
214 км.
3 ч. 45 мин.
Ганцевичи
04:01
04:03
276 км.
5 ч. 11 мин.
Ляховичи
04:35
04:37
309 км.
5 ч. 45 мин.
Барановичи-Полесские
04:57
05:42
325 км.
6 ч. 7 мин.
Минск
Пассажирский
07:45
455 км.
8 ч. 55 мин.
