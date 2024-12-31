Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 671Б Гомель (Беларусь) — Минск (Беларусь). Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
7
Маршрут следования поезда 671Б Гомель (Беларусь) — Минск (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Гомель (Беларусь) — Минск (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Гомель
Пассажирский
00:32
0 км.
0 ч. 0 мин.
Буда-Кошелевская
01:10
01:12
42 км.
0 ч. 38 мин.
Жлобин
01:44
01:46
82 км.
1 ч. 12 мин.
Красный Берег
02:11
02:12
100 км.
1 ч. 39 мин.
Бобруйск
02:52
02:56
144 км.
2 ч. 20 мин.
Осиповичи 1
03:34
03:43
184 км.
3 ч. 2 мин.
Минск
Пассажирский
05:21
281 км.
4 ч. 49 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Гомель (Беларусь) → Минск (Беларусь)