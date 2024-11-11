Маршрут следования и продажа билетов
17:20
20 ч. 45 мин.
18:00
45
Маршрут следования поезда 671Я Архангельск — Обозерская на карте со всеми остановками
Расписание поезда Архангельск — Обозерская с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Архангельск-Город
17:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Исакогорка
17:44
17:45
13 км.
0 ч. 24 мин.
Брусеница
18:06
18:07
28 км.
0 ч. 46 мин.
Тундра
18:23
18:24
43 км.
1 ч. 3 мин.
Ломовое
18:43
18:44
59 км.
1 ч. 23 мин.
Лиственничный
19:00
19:01
71 км.
1 ч. 40 мин.
Холмогорская
19:14
19:15
80 км.
1 ч. 54 мин.
Пермилово
19:41
19:42
104 км.
2 ч. 21 мин.
Обозерская
20:05
122 км.
2 ч. 45 мин.
