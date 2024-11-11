Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 6728 Краснодар — Армавир
Продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 6728 Краснодар — Армавир на карте со всеми остановками
Расписание поезда Краснодар — Армавир с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Краснодар 1
08:29
0 км.
0 ч. 0 мин.
Краснодар-Сортировочный
08:38
08:39
6 км.
0 ч. 9 мин.
Остановочный пункт 130км
08:43
08:43
7 км.
0 ч. 14 мин.
Остановочный пункт 128км
08:46
08:47
8 км.
0 ч. 17 мин.
Пашковская
08:52
08:53
10 км.
0 ч. 23 мин.
Остановочный пункт 121км
08:58
08:58
14 км.
0 ч. 29 мин.
Остановочный пункт 120км
09:00
09:01
15 км.
0 ч. 31 мин.
Остановочный пункт 118км
09:04
09:05
16 км.
0 ч. 35 мин.
Остановочный пункт 117км
09:08
09:08
17 км.
0 ч. 39 мин.
Остановочный пункт 116км
09:11
09:11
18 км.
0 ч. 42 мин.
Стопятый
09:15
09:16
19 км.
0 ч. 46 мин.
Остановочный пункт 113км
09:18
09:19
20 км.
0 ч. 49 мин.
Остановочный Пункт 108км
09:23
09:24
25 км.
0 ч. 54 мин.
Остановочный пункт 107км
09:26
09:27
26 км.
0 ч. 57 мин.
Остановочный пункт 106км
09:29
09:30
27 км.
1 ч. 0 мин.
Васюринская
09:34
09:35
28 км.
1 ч. 5 мин.
Редутский
09:43
09:44
37 км.
1 ч. 14 мин.
Варилка
09:53
09:54
45 км.
1 ч. 24 мин.
Остановочный Пункт 78км(Сахарный З-Д
10:01
10:01
85 км.
1 ч. 32 мин.
Усть-Лабинская
10:07
10:08
135 км.
1 ч. 38 мин.
Двубратский
10:17
10:18
144 км.
1 ч. 48 мин.
Ладожская
10:31
10:32
154 км.
2 ч. 2 мин.
Потаенный
10:43
10:43
164 км.
2 ч. 14 мин.
Гречишкино
10:55
10:56
174 км.
2 ч. 26 мин.
Касиновка
11:07
11:07
184 км.
2 ч. 38 мин.
Милованово
11:18
11:19
194 км.
2 ч. 49 мин.
Остановочный пункт 7км
11:24
11:25
198 км.
2 ч. 55 мин.
Кавказская
11:35
11:37
204 км.
3 ч. 6 мин.
Гирей
11:49
11:50
211 км.
3 ч. 20 мин.
Гулькевичи
11:57
11:58
216 км.
3 ч. 28 мин.
Отрадо-Кубанская
12:10
12:11
232 км.
3 ч. 41 мин.
Кубанская
12:24
12:25
249 км.
3 ч. 55 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
12:42
267 км.
4 ч. 13 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Краснодар → Армавир Распечатать расписание поезда