Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6732 Краснодар — Армавир.
Маршрут следования поезда 6732 Краснодар — Армавир на карте со всеми остановками
Расписание поезда Краснодар — Армавир с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Краснодар 1
17:46
0 км.
0 ч. 0 мин.
Краснодар-Сортировочный
17:55
17:56
6 км.
0 ч. 9 мин.
Остановочный пункт 130км
18:00
18:00
7 км.
0 ч. 14 мин.
Остановочный пункт 128км
18:03
18:04
8 км.
0 ч. 17 мин.
Пашковская
18:09
18:10
10 км.
0 ч. 23 мин.
Остановочный пункт 121км
18:15
18:15
14 км.
0 ч. 29 мин.
Остановочный пункт 120км
18:17
18:18
15 км.
0 ч. 31 мин.
Остановочный пункт 118км
18:21
18:22
16 км.
0 ч. 35 мин.
Остановочный пункт 117км
18:25
18:25
17 км.
0 ч. 39 мин.
Остановочный пункт 116км
18:28
18:28
18 км.
0 ч. 42 мин.
Стопятый
18:32
18:34
19 км.
0 ч. 46 мин.
Остановочный пункт 113км
18:36
18:37
20 км.
0 ч. 50 мин.
Остановочный Пункт 108км
18:41
18:42
25 км.
0 ч. 55 мин.
Остановочный пункт 107км
18:44
18:45
26 км.
0 ч. 58 мин.
Остановочный пункт 106км
18:47
18:48
27 км.
1 ч. 1 мин.
Васюринская
18:52
18:53
28 км.
1 ч. 6 мин.
Редутский
19:01
19:02
37 км.
1 ч. 15 мин.
Варилка
19:11
19:16
45 км.
1 ч. 25 мин.
Остановочный Пункт 78км(Сахарный З-Д
19:23
19:23
85 км.
1 ч. 37 мин.
Усть-Лабинская
19:29
19:30
135 км.
1 ч. 43 мин.
Двубратский
19:39
19:40
144 км.
1 ч. 53 мин.
Ладожская
19:53
19:54
154 км.
2 ч. 7 мин.
Потаенный
20:05
20:05
164 км.
2 ч. 19 мин.
Гречишкино
20:17
20:18
174 км.
2 ч. 31 мин.
Касиновка
20:29
20:29
184 км.
2 ч. 43 мин.
Милованово
20:40
20:41
194 км.
2 ч. 54 мин.
Остановочный пункт 7км
20:46
20:47
198 км.
3 ч. 0 мин.
Кавказская
20:57
20:59
204 км.
3 ч. 11 мин.
Гирей
21:14
21:15
211 км.
3 ч. 28 мин.
Гулькевичи
21:21
21:22
216 км.
3 ч. 35 мин.
Отрадо-Кубанская
21:38
21:39
232 км.
3 ч. 52 мин.
Остановочный пункт 1621км
21:44
21:45
240 км.
3 ч. 58 мин.
Коцебу
21:49
21:49
241 км.
4 ч. 3 мин.
Остановочный пункт 1627км
21:52
21:53
259 км.
4 ч. 6 мин.
Кубанская
22:00
22:01
268 км.
4 ч. 14 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
22:21
286 км.
4 ч. 35 мин.
