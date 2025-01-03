Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6753 Санкт-Петербург — Новолисино.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
06:25
0 ч. 58 мин.
07:23
14
Маршрут следования поезда 6753 Санкт-Петербург — Новолисино на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Новолисино с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
06:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Боровая
06:29
06:30
1 км.
0 ч. 4 мин.
Воздухоплавательный Парк
06:33
06:33
2 км.
0 ч. 8 мин.
Проспект Славы
06:38
06:38
6 км.
0 ч. 13 мин.
Купчино
06:41
06:42
8 км.
0 ч. 16 мин.
Шушары
06:44
06:45
10 км.
0 ч. 19 мин.
Паровозный Музей
06:47
06:48
12 км.
0 ч. 22 мин.
Детскосельская
06:52
06:52
17 км.
0 ч. 27 мин.
Царское Село
06:55
06:56
19 км.
0 ч. 30 мин.
Павловск
07:00
07:01
22 км.
0 ч. 35 мин.
Платформа 34км
07:09
07:10
28 км.
0 ч. 44 мин.
Ручеек
07:12
07:13
29 км.
0 ч. 47 мин.
Остановочный пункт 40км
07:17
07:18
30 км.
0 ч. 52 мин.
Новолисино
07:23
31 км.
0 ч. 58 мин.
