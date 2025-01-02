Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6754 Новолисино — Санкт-Петербург.
Маршрут следования поезда 6754 Новолисино — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новолисино — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новолисино
07:47
0 км.
0 ч. 0 мин.
Остановочный пункт 40км
07:52
07:52
1 км.
0 ч. 5 мин.
Ручеек
07:57
07:57
2 км.
0 ч. 10 мин.
Платформа 34км
08:00
08:00
3 км.
0 ч. 13 мин.
Павловск
08:09
08:10
9 км.
0 ч. 22 мин.
Царское Село
08:14
08:15
12 км.
0 ч. 27 мин.
Детскосельская
08:17
08:18
14 км.
0 ч. 30 мин.
Паровозный Музей
08:22
08:23
19 км.
0 ч. 35 мин.
Шушары
08:25
08:26
21 км.
0 ч. 38 мин.
Купчино
08:28
08:29
23 км.
0 ч. 41 мин.
Проспект Славы
08:32
08:32
25 км.
0 ч. 45 мин.
Воздухоплавательный Парк
08:37
08:37
29 км.
0 ч. 50 мин.
Боровая
08:40
08:42
30 км.
0 ч. 53 мин.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
08:47
31 км.
1 ч. 0 мин.
