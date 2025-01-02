13:37
0 ч. 58 мин.
14:35
Маршрут следования поезда 6763 Санкт-Петербург — Новолисино на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Новолисино с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
13:37
0 км.
0 ч. 0 мин.
Боровая
13:41
13:42
1 км.
0 ч. 4 мин.
Воздухоплавательный Парк
13:45
13:45
2 км.
0 ч. 8 мин.
Проспект Славы
13:50
13:50
6 км.
0 ч. 13 мин.
Купчино
13:53
13:53
8 км.
0 ч. 16 мин.
Шушары
13:56
13:57
10 км.
0 ч. 19 мин.
Паровозный Музей
13:59
14:00
12 км.
0 ч. 22 мин.
Детскосельская
14:04
14:04
17 км.
0 ч. 27 мин.
Царское Село
14:07
14:08
19 км.
0 ч. 30 мин.
Павловск
14:12
14:13
22 км.
0 ч. 35 мин.
Платформа 34км
14:21
14:22
28 км.
0 ч. 44 мин.
Ручеек
14:24
14:25
29 км.
0 ч. 47 мин.
Остановочный пункт 40км
14:29
14:30
30 км.
0 ч. 52 мин.
Новолисино
14:35
31 км.
0 ч. 58 мин.
