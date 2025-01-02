14:47
1 ч. 0 мин.
15:47
14
Маршрут следования поезда 6764 Новолисино — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новолисино — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новолисино
14:47
0 км.
0 ч. 0 мин.
Остановочный пункт 40км
14:52
14:52
1 км.
0 ч. 5 мин.
Ручеек
14:57
14:57
2 км.
0 ч. 10 мин.
Платформа 34км
15:00
15:00
3 км.
0 ч. 13 мин.
Павловск
15:09
15:10
9 км.
0 ч. 22 мин.
Царское Село
15:14
15:15
12 км.
0 ч. 27 мин.
Детскосельская
15:17
15:18
14 км.
0 ч. 30 мин.
Паровозный Музей
15:22
15:23
19 км.
0 ч. 35 мин.
Шушары
15:25
15:26
21 км.
0 ч. 38 мин.
Купчино
15:28
15:29
23 км.
0 ч. 41 мин.
Проспект Славы
15:32
15:32
25 км.
0 ч. 45 мин.
Воздухоплавательный Парк
15:37
15:37
29 км.
0 ч. 50 мин.
Боровая
15:40
15:42
30 км.
0 ч. 53 мин.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
15:47
31 км.
1 ч. 0 мин.
