Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6770 Новолисино — Санкт-Петербург.
Маршрут следования поезда 6770 Новолисино — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новолисино — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новолисино
18:01
0 км.
0 ч. 0 мин.
Остановочный пункт 40км
18:06
18:06
1 км.
0 ч. 5 мин.
Ручеек
18:11
18:11
2 км.
0 ч. 10 мин.
Платформа 34км
18:14
18:14
3 км.
0 ч. 13 мин.
Павловск
18:23
18:24
9 км.
0 ч. 22 мин.
Царское Село
18:28
18:29
12 км.
0 ч. 27 мин.
Детскосельская
18:31
18:32
14 км.
0 ч. 30 мин.
Паровозный Музей
18:36
18:37
19 км.
0 ч. 35 мин.
Шушары
18:39
18:40
21 км.
0 ч. 38 мин.
Купчино
18:42
18:43
23 км.
0 ч. 41 мин.
Проспект Славы
18:46
18:46
25 км.
0 ч. 45 мин.
Воздухоплавательный Парк
18:51
18:51
29 км.
0 ч. 50 мин.
Боровая
18:54
18:56
30 км.
0 ч. 53 мин.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
19:00
31 км.
0 ч. 59 мин.
