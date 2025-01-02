Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6772 Новолисино — Санкт-Петербург.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
19:22
0 ч. 59 мин.
20:21
14
Маршрут следования поезда 6772 Новолисино — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новолисино — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новолисино
19:22
0 км.
0 ч. 0 мин.
Остановочный пункт 40км
19:27
19:27
1 км.
0 ч. 5 мин.
Ручеек
19:32
19:32
2 км.
0 ч. 10 мин.
Платформа 34км
19:35
19:35
3 км.
0 ч. 13 мин.
Павловск
19:44
19:45
9 км.
0 ч. 22 мин.
Царское Село
19:49
19:50
12 км.
0 ч. 27 мин.
Детскосельская
19:52
19:53
14 км.
0 ч. 30 мин.
Паровозный Музей
19:57
19:58
19 км.
0 ч. 35 мин.
Шушары
20:00
20:01
21 км.
0 ч. 38 мин.
Купчино
20:03
20:04
23 км.
0 ч. 41 мин.
Проспект Славы
20:07
20:07
25 км.
0 ч. 45 мин.
Воздухоплавательный Парк
20:12
20:12
29 км.
0 ч. 50 мин.
Боровая
20:15
20:17
30 км.
0 ч. 53 мин.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
20:21
31 км.
0 ч. 59 мин.
