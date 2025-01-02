Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6773 Санкт-Петербург — Новолисино.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 6773 Санкт-Петербург — Новолисино на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Новолисино с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
19:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Боровая
19:35
19:36
1 км.
0 ч. 5 мин.
Воздухоплавательный Парк
19:39
19:39
2 км.
0 ч. 9 мин.
Проспект Славы
19:44
19:44
6 км.
0 ч. 14 мин.
Купчино
19:47
19:48
8 км.
0 ч. 17 мин.
Шушары
19:50
19:51
10 км.
0 ч. 20 мин.
Паровозный Музей
19:53
19:54
12 км.
0 ч. 23 мин.
Детскосельская
19:58
19:58
17 км.
0 ч. 28 мин.
Царское Село
20:01
20:02
19 км.
0 ч. 31 мин.
Павловск
20:06
20:07
22 км.
0 ч. 36 мин.
Платформа 34км
20:15
20:16
28 км.
0 ч. 45 мин.
Ручеек
20:18
20:19
29 км.
0 ч. 48 мин.
Остановочный пункт 40км
20:23
20:24
30 км.
0 ч. 53 мин.
Новолисино
20:29
31 км.
0 ч. 59 мин.
